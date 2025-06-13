Казахстанцы выводят миллиарды из ЕНПФ — кто и сколько получил?

По состоянию на 1 июня 2025 года казахстанцы вывели из Единого накопительного пенсионного фонда (ЕНПФ) почти 4 трлн тенге. Основными целями остались улучшение жилищных условий и лечение. Об этом сообщает LS со ссылкой на пресс-службу фонда, передает Lada.kz
На улучшение жилищных условий казахстанцы потратили 3,9 трлн тенге пенсионных накоплений. Получателями выплат стали почти 816 тысяч человек.
Лидеры по объему изъятий:
Алматы – свыше 1 трлн тенге;
Астана – 675 млрд тенге;
Мангистауская область – 580,2 млрд тенге.
Минимальные суммы снятий:
Алматинская область – 4,2 млрд тенге;
Улытауская область – 11,5 млрд тенге.
На лечение казахстанцы направили 745,3 млрд тенге из ЕНПФ. Одобрение на использование этих средств получили 481,5 тысячи человек.
Регионы с наибольшими объемами выплат:
Алматы – 147,8 млрд тенге;
Атырауская область – 101,5 млрд тенге;
Астана – 91,2 млрд тенге;
Мангистауская область – 84,2 млрд тенге;
Карагандинская область – 45,4 млрд тенге.
Некоторые вкладчики доверили управление своими пенсионными средствами частным компаниям. Общая сумма таких переводов составила 77,9 млрд тенге.
Крупнейшие управляющие компании:
Halyk Finance – 46,1 млрд тенге;
Jusan Invest – 14,5 млрд тенге;
BCC Invest – 7,8 млрд тенге;
Halyk Global Markets – 6,8 млрд тенге;
Сентрас Секьюритиз – 2,6 млрд тенге.
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