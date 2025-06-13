Казахстанцы выводят миллиарды из ЕНПФ — кто и сколько получил?

По состоянию на 1 июня 2025 года казахстанцы вывели из Единого накопительного пенсионного фонда (ЕНПФ) почти 4 трлн тенге. Основными целями остались улучшение жилищных условий и лечение. Об этом сообщает LS со ссылкой на пресс-службу фонда, передает Lada.kz