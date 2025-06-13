В Казахстане шашлычник отрубил пальцы хозяйке кафе из-за замечания

Жестокий инцидент произошёл в одном из заведений общественного питания Кызылорды: владелице кафе мясной топором отсекли два пальца. Причиной конфликта стало рабочее замечание, сделанное повару, сообщает Lada.kz

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Что произошло

Согласно информации, опубликованной адвокатом Габитом Умирбековым в Instagram, пострадавшая — молодая женщина, арендующая кафе. Она самостоятельно развивала бизнес и наняла мужчину в качестве повара, специализирующегося на приготовлении шашлыка.

Во время одного из рабочих дней женщина указала работнику на ненадлежащее исполнение обязанностей. Такое замечание вызвало агрессию со стороны мужчины. По словам адвоката, он сначала стал угрожать работодательнице, затем набросился на неё с побоями.

Нападение с топором

Кульминацией конфликта стала преднамеренная жестокость: повар схватил кухонный топор, уложил руку женщины на стол и с силой ударил по ней. В результате ей были отрублены два пальца.

Габит Умирбеков подчёркивает, что случившееся — это не просто бытовая ссора, а грубое нарушение трудовых и конституционных прав предпринимательницы, включая право на безопасные условия труда.

Дело передано в полицию

По информации пресс-службы департамента полиции Кызылординской области, по данному факту возбуждено уголовное дело по статье об умышленном причинении вреда здоровью. Подозреваемый задержан и помещён в изолятор временного содержания.

В настоящее время проводится доскональное расследование, а сам инцидент находится под особым контролем руководства регионального ДП.