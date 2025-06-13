Новый этап в развитии автопрома Казахстана

Проект предусматривает строительство завода по полному циклу (CKD) сборки автомобилей KIA с плановой мощностью более 70 000 единиц в год. Общая стоимость проекта составляет 131,5 млрд тенге, из которых 116,5 млрд тенге – прямые инвестиции компании KIA. Запуск производства запланирован на октябрь 2025 года.

Реализация проекта обеспечит создание 1 500 новых рабочих мест, что даст мощный импульс занятости в регионе и развитию локальных производственных цепочек.

Фото пресс-службы KIA Qazaqstan

Данный проект включён в перечень 17 крупных индустриальных инициатив, сформированных по поручению главы государства. Он направлен на расширение отечественного производства, внедрение передовых технологий и укрепление позиций Казахстана как ключевого игрока на рынке автомобилестроения Центральной Азии.

KIA Qazaqstan станет не только символом технологического прогресса, но и образцом эффективного сотрудничества международного бизнеса и государственной промышленной политики.