Почему тарифы на услуги ЖКХ в Казахстане так сильно различаются по регионам

С июля 2023 по апрель 2025 года в Казахстане резко выросли тарифы на услуги ЖКХ. Особенно заметна разница между регионами: в одних рост составил более 200%, в других — лишь несколько десятков процентов. Основная причина — реализация программы «тариф в обмен на инвестиции», направленной на модернизацию инфраструктуры, сообщает Lada.kz . со ссылкой на Zakon.kz.

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Согласно данным Национального банка Казахстана, с июля 2023 года по апрель 2025 года в стране существенно подорожали коммунальные услуги. В среднем по республике наблюдаются следующие изменения тарифов:

Водоснабжение — рост на 157,1%;

Водоотведение — на 74,8%;

Отопление — на 59%;

Электроэнергия — на 43,9%;

Газ — на 23,7%.

Однако в зависимости от региона разброс цен оказался значительным. Например, в Алматы стоимость водоснабжения увеличилась на 202,8%, в Астане — на 201,4%, в Западно-Казахстанской области — на 198,7%. Аналогичная ситуация и с водоотведением: в Алматы рост составил 135%, в Астане — 111,1%, в ЗКО — 140,3%.

На теплоэнергию сильнее всего выросли тарифы в Северо-Казахстанской области (115,3%), Актюбинской (107,4%) и Жамбылской (88,2%).

Больше всего электроэнергия подорожала в Атырауской области — на 155%, далее следуют Жамбылская — 79,7% и Актюбинская — 69,2%.

Газ подорожал наиболее существенно в Атырауской (60,9%), Карагандинской (59%) и Акмолинской (47,1%) областях.

Причины различий

Рост тарифов объясняется реализацией государственной программы «тариф в обмен на инвестиции», запущенной в 2023 году. В рамках этой инициативы предусмотрено привлечение около 400 миллиардов тенге в год до 2029 года на обновление коммунальной инфраструктуры. Цель — сократить износ сетей на 20%, повысить качество услуг и улучшить условия труда работников сферы ЖКХ.

Программа предусматривает модернизацию водопроводных, тепловых и электрических сетей. По итогам 2023 года были одобрены более 200 заявок на инвестиционные проекты, что привело к росту тарифов на 10–30%. В денежном выражении это добавило к ежемесячным расходам населения от 3 до 4 тысяч тенге за коммунальные услуги в двухкомнатной квартире.

Состояние инфраструктуры

Несмотря на инвестиции, коммунальные сети остаются изношенными. По итогам 2023 года уровень износа составил 70,4% — это на 5% меньше по сравнению с 2019 годом, но всё ещё критически высокий показатель.

Наиболее высокая степень износа зафиксирована в Астане — 91,3%, хотя в 2019 году она достигала 97%. В Актюбинской области износ вырос с 34,5% до 82,6%. В то же время в отдельных регионах удалось добиться снижения. Так, в Акмолинской области износ сократился с 29,2% до 17,1%, в области Жетысу — с 27,8% до 19%, в области Абай — с 25% до 14,4%.

Показатели по сетям водоснабжения и водоотведения в целом по стране также ухудшились: с 2019 по 2023 год износ вырос с 24,8% до 29%.

Дифференцированные тарифы

Ещё одной причиной разницы в тарифах между регионами является система дифференцированных ставок. В зависимости от объёмов потребления, типа населённого пункта и других факторов применяются разные тарифные сетки. Это также способствует значительному разбросу в стоимости коммунальных услуг в разных частях страны.