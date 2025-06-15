"Скоро и дышать запретят": казахстанцы обсуждают новый штраф в 40 тысяч

Казахстанский блогер с ником territima вызвал волну обсуждений в сети, опубликовав ироничное видео, посвящённое новому административному штрафу. Поводом стал запрет на высовывание частей тела из окон, дверей и люков автомобиля во время движения. В видео автор в юмористической форме демонстрирует абсурдность ситуации: чтобы не нарушать закон, водитель берёт с собой в салон отдельное пластиковое окно и машет рукой уже из него, находясь внутри машины, сообщает Lada.kz

Фото: timiryazevskiy.mos.ru

Сатира как реакция на новые правила ПДД

«Правда теперь нельзя высовывать руку из окна? Слышали про это?» — подписал ролик блогер, уточнив, что видео снято исключительно в развлекательных целях.

Комментарий подписчиков: от шуток до критики

Реакция зрителей оказалась мгновенной — публика оценила сатирический посыл. Под роликом появилось множество комментариев с иронией и сарказмом:

«Хорошо, про ногу ничего не сказано»

«Теперь даже часами не понтанёшься»

«А воздух бесплатный?»

«Скоро и выходить из авто нельзя будет. Унитаз сразу ставьте!»

Такие комментарии отражают общее недоумение и насмешливое отношение части общественности к новым требованиям.

С 13 марта штрафуют за высунутые руки и танцы в люке

Юмор в видео основан на реальных изменениях в законодательстве. С 13 марта 2025 года в Казахстане вступил в силу новый пункт в Кодексе об административных правонарушениях, который запрещает:

высовывать руки, голову и ноги из окон автомобиля;

танцевать или фотографироваться в люках во время движения.

Нарушение этих норм влечёт за собой административный штраф в размере 10 МРП — на сегодняшний день это 39 320 тенге. При этом наказание предусмотрено не только для нарушающих пассажиров, но и для водителей, если они не пресекли подобное поведение в салоне.

Под «движением» понимается даже пробка и работающий двигатель

Как разъяснили в Министерстве внутренних дел, понятие «движение» в данном случае охватывает не только езду по трассе. Штраф можно получить и в случае стояния в пробке, подъезда к светофору или даже при кратковременной остановке, если двигатель автомобиля при этом работает.

Цель — безопасность, а не пополнение бюджета

В МВД подчеркнули, что суть нововведения — не в сборе штрафов, а в повышении уровня дорожной безопасности и предотвращении несчастных случаев. Такие действия, как высовывание рук или других частей тела, могут привести к серьёзным травмам, особенно в условиях плотного движения или при внезапной остановке.

По мнению ведомства, данная мера направлена на формирование культуры поведения в автомобиле и напоминание об элементарных правилах безопасности.