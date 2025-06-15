Новая птицефабрика накормит куриным мясом весь Казахстан

В селе Шага Сауранского района Туркестанской области стартует реализация масштабного аграрного проекта: здесь ведётся строительство одной из крупнейших птицефабрик в регионе — Eco-Chiken , сообщает пресс-служба Министерства сельского хозяйства РК. Запуск предприятия намечен уже на 2025 год, сообщает Lada.kz

Фото: freepik

Современное предприятие в селе Шага рассчитано на 280 тысяч голов и станет опорой продовольственной безопасности страны.

Ферма национального значения

Новая птицефабрика будет рассчитана на содержание до 280 тысяч голов птицы одновременно. Общая стоимость строительства — 2,5 миллиарда тенге. По оценкам Минсельхоза, проект носит стратегический характер, так как направлен на укрепление продовольственной независимости как области, так и всей страны.

«Это не просто новый бизнес-объект. Это шаг к обеспечению продовольственной безопасности региона и Казахстана в целом. В ближайшие годы предприятие выйдет на полную мощность», — подчеркнули в министерстве.

Поставки по всей стране

Согласно планам инвесторов, птицефабрика будет обеспечивать мясом птицы не только местный рынок, но и осуществлять поставки в другие регионы Казахстана. В компании Eco-Chiken отмечают, что их амбиции выходят далеко за пределы Туркестанской области.

«Наша цель — не просто закрыть потребности области, но и обеспечить казахстанский рынок качественным и доступным мясом птицы», — заявили в руководстве предприятия.

Инфраструктура и развитие: программа на 16,4 млрд тенге

Строительство фабрики входит в более широкий комплексный план по развитию Сауранского района. Только в 2025 году в рамках этой программы планируется реализация 13 инвестиционных проектов на общую сумму 16,4 миллиарда тенге.

Среди них — проект внедрения оросительной системы по дождевальному методу на полях сельхозпредприятия ТОО "Ак Сауран". Система охватит 700 гектаров и позволит эффективно использовать водные ресурсы, что особенно актуально для засушливого юга страны. Инвестиции в проект составят 1,5 миллиарда тенге.

Рабочие места и рост сельского бизнеса

Развитие аграрных инициатив даёт ощутимый социально-экономический эффект: появляются новые рабочие места, растёт доход местного населения, развиваются тепличные хозяйства и откормочные площадки, что, в свою очередь, способствует расширению возможностей для малого и среднего бизнеса.