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15.06.2025, 18:34

Мигрантов станет больше: Казахстан упрощает доступ к строительству и сервису

Новости Казахстана 0 1 578

В Казахстане планируют открыть доступ к рынку труда для большей категории иностранцев. Министерство труда и социальной защиты населения РК подготовило проект постановления, вносящий изменения в правила привлечения сезонной иностранной рабочей силы. Документ опубликован на портале «Открытые НПА» и вынесен на общественное обсуждение, сообщает Lada.kz

Фото: Донат Сорокин / ТАСС
Фото: Донат Сорокин / ТАСС

Суть нововведений – в расширении перечня разрешённых профессий и значительном повышении сборов за выдачу разрешений на работу.

Расширение сфер для привлечения мигрантов

До настоящего времени законодательство позволяла нанимать иностранных работников на сезонные работы в основном в сельском хозяйстве. В перечень входили такие профессии, как:

  • садовники и полеводы,

  • овощеводы и рабочие по изготовлению табачной продукции,

  • неквалифицированные работники в растениеводстве и животноводстве.

Теперь, согласно новому проекту, работодатели смогут нанимать иностранцев и в другие трудоёмкие отрасли. В список добавлены:

  • разнорабочие на строительных объектах,

  • неквалифицированные работники в сфере благоустройства,

  • неквалифицированные кадры в сфере обслуживания.

Это значит, что в Казахстан смогут официально приехать мигранты для работы, например, в ЖКХ, на стройках, при озеленении городов и в клининговых услугах.

Рост сборов за разрешения: в 2,5 раза дороже

Одновременно с расширением списка профессий власти предлагают повысить стоимость получения и продления разрешений на привлечение иностранных работников. Изменения коснутся всех сроков пребывания.

Текущие ставки сбора:

  • до 90 дней — 12 МРП,

  • до 180 дней — 24 МРП,

  • до 270 дней — 36 МРП,

  • до 365 дней — 48 МРП.

Предлагаемые новые ставки:

  • до 90 дней — 30 МРП,

  • до 180 дней — 60 МРП,

  • до 270 дней — 90 МРП,

  • до 365 дней — 120 МРП.

Таким образом, размер сбора может вырасти в 2,5 раза. Эта мера, по замыслу министерства, должна одновременно облегчить процедуру привлечения мигрантов и увеличить налоговые поступления.

Цели реформы: легализация и доходы

В пояснительной записке к проекту отмечается, что предложенные изменения направлены на вывод трудовых мигрантов из теневой экономики. Также они должны способствовать:

  • снижению количества административных правонарушений,

  • укреплению государственного контроля за трудовой миграцией,

  • увеличению поступлений в республиканский бюджет.

Когда вступит в силу

Проект документа находится на стадии общественного обсуждения до 19 июня 2025 года. После завершения консультаций и возможных корректировок он может быть принят и вступить в силу в ближайшие месяцы.

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