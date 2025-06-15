Мигрантов станет больше: Казахстан упрощает доступ к строительству и сервису

В Казахстане планируют открыть доступ к рынку труда для большей категории иностранцев. Министерство труда и социальной защиты населения РК подготовило проект постановления, вносящий изменения в правила привлечения сезонной иностранной рабочей силы. Документ опубликован на портале «Открытые НПА» и вынесен на общественное обсуждение, сообщает Lada.kz
Суть нововведений – в расширении перечня разрешённых профессий и значительном повышении сборов за выдачу разрешений на работу.
До настоящего времени законодательство позволяла нанимать иностранных работников на сезонные работы в основном в сельском хозяйстве. В перечень входили такие профессии, как:
садовники и полеводы,
овощеводы и рабочие по изготовлению табачной продукции,
неквалифицированные работники в растениеводстве и животноводстве.
Теперь, согласно новому проекту, работодатели смогут нанимать иностранцев и в другие трудоёмкие отрасли. В список добавлены:
разнорабочие на строительных объектах,
неквалифицированные работники в сфере благоустройства,
неквалифицированные кадры в сфере обслуживания.
Это значит, что в Казахстан смогут официально приехать мигранты для работы, например, в ЖКХ, на стройках, при озеленении городов и в клининговых услугах.
Одновременно с расширением списка профессий власти предлагают повысить стоимость получения и продления разрешений на привлечение иностранных работников. Изменения коснутся всех сроков пребывания.
Текущие ставки сбора:
до 90 дней — 12 МРП,
до 180 дней — 24 МРП,
до 270 дней — 36 МРП,
до 365 дней — 48 МРП.
Предлагаемые новые ставки:
до 90 дней — 30 МРП,
до 180 дней — 60 МРП,
до 270 дней — 90 МРП,
до 365 дней — 120 МРП.
Таким образом, размер сбора может вырасти в 2,5 раза. Эта мера, по замыслу министерства, должна одновременно облегчить процедуру привлечения мигрантов и увеличить налоговые поступления.
В пояснительной записке к проекту отмечается, что предложенные изменения направлены на вывод трудовых мигрантов из теневой экономики. Также они должны способствовать:
снижению количества административных правонарушений,
укреплению государственного контроля за трудовой миграцией,
увеличению поступлений в республиканский бюджет.
Проект документа находится на стадии общественного обсуждения до 19 июня 2025 года. После завершения консультаций и возможных корректировок он может быть принят и вступить в силу в ближайшие месяцы.
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