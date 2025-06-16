Съемная квартира: когда казахстанцы имеют право не пускать хозяина в арендуемое жильё

Посещения собственником арендованной квартиры возможны, но только в рамках закона. Нарушение границ приватности арендатора без предупреждения — основание для разбирательства. Разбираемся, как регламентированы визиты владельца жилья и что делать, если он появляется без согласования, сообщает Lada.kz со ссылкой на Krisha.kz.
Собственник жилья имеет право контролировать соблюдение условий аренды: следить за сохранностью имущества, проверять количество проживающих и общее состояние квартиры. Однако это право ограничено законодательством и условиями заключённого договора.
Основные правила:
Все визиты должны согласовываться заранее. Хозяин не имеет права приходить без уведомления.
Частота проверок указывается в договоре аренды. Обычно это не чаще одного раза в месяц или квартал.
Рекомендуется установить конкретное время: например, последняя суббота месяца с 12:00 до 15:00.
Осмотры возможны только в дневное время — с 10:00 до 20:00.
Закон допускает несанкционированный визит владельца только в исключительных случаях, когда требуется немедленная реакция:
произошла авария (протечка, пожар, короткое замыкание);
арендатор не выходит на связь длительное время;
образовалась значительная задолженность по оплате (более двух месяцев).
Даже в этих ситуациях самовольный вход в квартиру недопустим. Собственник обязан:
прийти с понятыми;
составить акт осмотра;
не нарушать целостность имущества.
Это необходимо для правовой защиты обеих сторон.
Чтобы избежать конфликтов, все детали визитов следует заранее закрепить письменно. В договор аренды рекомендуется включить:
допустимую периодичность посещений;
точное время визитов;
обязательство предварительного уведомления;
способ и срок уведомления — например, за 3 дня через мессенджер или по телефону.
Если собственник проник в квартиру без вашего согласия, это может квалифицироваться как незаконное вторжение — нарушение норм Гражданского и Уголовного кодексов Республики Казахстан.
Рекомендуется:
Зафиксировать факт визита:
сфотографировать изменения в квартире;
проверить, не остались ли включённые приборы или перемещённые вещи;
обратиться к видеонаблюдению (если установлено);
расспросить соседей, видели ли они владельца.
Обратиться в полицию с собранными доказательствами.
Такие действия помогут отстоять свои права и зафиксировать правонарушение в официальном порядке.
Вывод: визиты арендодателя должны быть заранее согласованы и строго регламентированы. Любые самовольные действия считаются нарушением и могут повлечь за собой ответственность. Чтобы избежать неприятностей, важно оформлять все условия аренды письменно и сохранять документы.
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