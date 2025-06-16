Съемная квартира: когда казахстанцы имеют право не пускать хозяина в арендуемое жильё

Посещения собственником арендованной квартиры возможны, но только в рамках закона. Нарушение границ приватности арендатора без предупреждения — основание для разбирательства. Разбираемся, как регламентированы визиты владельца жилья и что делать, если он появляется без согласования, сообщает Lada.kz со ссылкой на Krisha.kz.

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Законные основания для проверки

Собственник жилья имеет право контролировать соблюдение условий аренды: следить за сохранностью имущества, проверять количество проживающих и общее состояние квартиры. Однако это право ограничено законодательством и условиями заключённого договора.

Основные правила:

Все визиты должны согласовываться заранее . Хозяин не имеет права приходить без уведомления.

Частота проверок указывается в договоре аренды . Обычно это не чаще одного раза в месяц или квартал.

Рекомендуется установить конкретное время : например, последняя суббота месяца с 12:00 до 15:00.

Осмотры возможны только в дневное время — с 10:00 до 20:00.

Когда визит возможен без согласия арендатора

Закон допускает несанкционированный визит владельца только в исключительных случаях, когда требуется немедленная реакция:

произошла авария (протечка, пожар, короткое замыкание);

арендатор не выходит на связь длительное время ;

образовалась значительная задолженность по оплате (более двух месяцев).

Даже в этих ситуациях самовольный вход в квартиру недопустим. Собственник обязан:

прийти с понятыми ;

составить акт осмотра ;

не нарушать целостность имущества.

Это необходимо для правовой защиты обеих сторон.

Как прописать условия в договоре

Чтобы избежать конфликтов, все детали визитов следует заранее закрепить письменно. В договор аренды рекомендуется включить:

допустимую периодичность посещений ;

точное время визитов;

обязательство предварительного уведомления ;

способ и срок уведомления — например, за 3 дня через мессенджер или по телефону.

Что делать, если хозяин зашел без разрешения

Если собственник проник в квартиру без вашего согласия, это может квалифицироваться как незаконное вторжение — нарушение норм Гражданского и Уголовного кодексов Республики Казахстан.

Рекомендуется:

Зафиксировать факт визита: сфотографировать изменения в квартире;

проверить, не остались ли включённые приборы или перемещённые вещи;

обратиться к видеонаблюдению (если установлено);

расспросить соседей, видели ли они владельца. Обратиться в полицию с собранными доказательствами.

Такие действия помогут отстоять свои права и зафиксировать правонарушение в официальном порядке.

Вывод: визиты арендодателя должны быть заранее согласованы и строго регламентированы. Любые самовольные действия считаются нарушением и могут повлечь за собой ответственность. Чтобы избежать неприятностей, важно оформлять все условия аренды письменно и сохранять документы.