Кредиты как способ выжить: шокирующий вывод ИИ о жизни казахстанцев

Кредиты в Казахстане — не роскошь, а способ выживания. Именно к такому выводу пришел искусственный интеллект, проанализировавший поведение граждан страны в сфере личных финансов. Результаты исследования оказались тревожными: займы стали неотъемлемой частью жизни миллионов казахстанцев — и не по доброй воле, а по необходимости, сообщает Lada.kz со ссылкой на Finratings.kz.
Одной из ключевых причин закредитованности ИИ назвал разрыв между доходами и необходимыми расходами. Среднестатистический казахстанец не может позволить себе достойную жизнь даже при полной занятости: цены на продукты, лекарства, коммунальные услуги и образование продолжают расти, в то время как реальные доходы остаются низкими.
Люди вынуждены брать кредиты не для покупки дорогих гаджетов или автомобилей, а чтобы оплатить лечение, приобрести одежду или собрать ребёнка в школу.
Дополнительным фактором стало влияние социальных сетей, формирующих в обществе культ потребления. Красивые фотографии, брендовая одежда, отдых за границей — всё это создает ощущение, что «все вокруг могут себе это позволить». В итоге у многих возникает комплекс несостоятельности, который временно снимается за счёт взятия очередного кредита. Люди берут займы ради видимости благополучия, чтобы не чувствовать себя хуже других.
ИИ также указал на низкий уровень финансовой грамотности. Большинство граждан не имеют базовых навыков управления личным бюджетом, не знают, как работает процент по кредиту, и не читают условия договоров. В результате люди попадают в долговую ловушку, не осознавая всех последствий.
Кроме того, у населения отсутствуют накопления на непредвиденные случаи. При поломке техники, увольнении или болезни человек оказывается один на один с проблемой — и снова обращается за займом. Доверие к государственным страховым и пенсионным системам также остается низким.
Особое внимание ИИ уделил культурным особенностям. В казахстанском обществе сохраняются сильные семейные и клановые связи, где помощь родственникам и соблюдение традиций важнее личной экономической выгоды.
Свадьбы, похороны, юбилеи, обучение детей — всё это требует затрат, и даже если у семьи нет средств, она скорее оформит кредит, чем откажется от мероприятия. Стыд перед обществом за «неприличную бедность» порой оказывается сильнее страха долгов.
ИИ также обратил внимание на роль банковской системы и микрофинансовых организаций. Кредит стал продуктом, который навязывается агрессивной рекламой и упрощённой процедурой получения.
Вместо развития долгосрочного инвестирования, финансовые учреждения делают ставку на потребительские кредиты, займы до зарплаты, рассрочки и онлайн-займы. При этом регулирование со стороны государства остается слабым, особенно в отношении МФО и онлайн-платформ, что способствует бесконтрольному росту задолженности.
По итогам анализа ИИ сделал вывод: массовое кредитование — не результат легкомысленного отношения к деньгам, а проявление глубинных структурных проблем в стране. До тех пор, пока не будут решены вопросы:
достойных доходов;
финансового образования;
эффективной государственной поддержки;
— ситуация не изменится, и миллионы казахстанцев будут продолжать жить «в долг».
По официальным данным на 2024 год, более 80% экономически активных граждан Казахстана имели открытые кредиты. Согласно информации Первого кредитного бюро, это — 9,2 миллиона человек, общий объем задолженности которых достиг 24,1 триллиона тенге. Эти показатели наглядно демонстрируют масштаб проблемы.
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