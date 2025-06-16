Кредиты как способ выжить: шокирующий вывод ИИ о жизни казахстанцев

Кредиты в Казахстане — не роскошь, а способ выживания. Именно к такому выводу пришел искусственный интеллект, проанализировавший поведение граждан страны в сфере личных финансов. Результаты исследования оказались тревожными: займы стали неотъемлемой частью жизни миллионов казахстанцев — и не по доброй воле, а по необходимости, сообщает Lada.kz со ссылкой на Finratings.kz.

Фото с сайта akhmadi-invest.com

Экономика на грани: доходы не поспевают за расходами

Одной из ключевых причин закредитованности ИИ назвал разрыв между доходами и необходимыми расходами. Среднестатистический казахстанец не может позволить себе достойную жизнь даже при полной занятости: цены на продукты, лекарства, коммунальные услуги и образование продолжают расти, в то время как реальные доходы остаются низкими.

Люди вынуждены брать кредиты не для покупки дорогих гаджетов или автомобилей, а чтобы оплатить лечение, приобрести одежду или собрать ребёнка в школу.

Психологическое давление соцсетей и культ «успешной жизни»

Дополнительным фактором стало влияние социальных сетей, формирующих в обществе культ потребления. Красивые фотографии, брендовая одежда, отдых за границей — всё это создает ощущение, что «все вокруг могут себе это позволить». В итоге у многих возникает комплекс несостоятельности, который временно снимается за счёт взятия очередного кредита. Люди берут займы ради видимости благополучия, чтобы не чувствовать себя хуже других.

Финансовая безграмотность и отсутствие подушки безопасности

ИИ также указал на низкий уровень финансовой грамотности. Большинство граждан не имеют базовых навыков управления личным бюджетом, не знают, как работает процент по кредиту, и не читают условия договоров. В результате люди попадают в долговую ловушку, не осознавая всех последствий.

Кроме того, у населения отсутствуют накопления на непредвиденные случаи. При поломке техники, увольнении или болезни человек оказывается один на один с проблемой — и снова обращается за займом. Доверие к государственным страховым и пенсионным системам также остается низким.

Социальные традиции: престиж важнее финансовой стабильности

Особое внимание ИИ уделил культурным особенностям. В казахстанском обществе сохраняются сильные семейные и клановые связи, где помощь родственникам и соблюдение традиций важнее личной экономической выгоды.

Свадьбы, похороны, юбилеи, обучение детей — всё это требует затрат, и даже если у семьи нет средств, она скорее оформит кредит, чем откажется от мероприятия. Стыд перед обществом за «неприличную бедность» порой оказывается сильнее страха долгов.

Банки и МФО: кредит — как товар массового спроса

ИИ также обратил внимание на роль банковской системы и микрофинансовых организаций. Кредит стал продуктом, который навязывается агрессивной рекламой и упрощённой процедурой получения.

Вместо развития долгосрочного инвестирования, финансовые учреждения делают ставку на потребительские кредиты, займы до зарплаты, рассрочки и онлайн-займы. При этом регулирование со стороны государства остается слабым, особенно в отношении МФО и онлайн-платформ, что способствует бесконтрольному росту задолженности.

Не легкомыслие, а системный кризис

По итогам анализа ИИ сделал вывод: массовое кредитование — не результат легкомысленного отношения к деньгам, а проявление глубинных структурных проблем в стране. До тех пор, пока не будут решены вопросы:

достойных доходов ;

финансового образования ;

эффективной государственной поддержки;

— ситуация не изменится, и миллионы казахстанцев будут продолжать жить «в долг».

Цифры, говорящие сами за себя

По официальным данным на 2024 год, более 80% экономически активных граждан Казахстана имели открытые кредиты. Согласно информации Первого кредитного бюро, это — 9,2 миллиона человек, общий объем задолженности которых достиг 24,1 триллиона тенге. Эти показатели наглядно демонстрируют масштаб проблемы.