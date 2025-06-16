МИД Туркменистана: транзит для казахстанцев из Ирана уже открыт

На фоне эскалации конфликта на Ближнем Востоке граждане Казахстана продолжают эвакуироваться из зоны потенциальной опасности. Одним из маршрутов стала территория Туркменистана, о чём официально сообщили в Министерстве иностранных дел этой страны, передает Lada.kz
В заявлении МИД Туркменистана подчёркивается, что в связи с ухудшением обстановки в регионе государство решило предоставить свой транзитный коридор для вывоза иностранных дипломатов, членов их семей, а также других граждан, временно находящихся в Иране.
По данным ведомства, через туркмено-иранскую границу уже прошли около 120 человек. Среди них — граждане Казахстана, Кыргызстана, Узбекистана, Таджикистана, Румынии и других стран.
Люди, пересекшие границу, были обеспечены всем необходимым:
предоставлен автотранспорт для дальнейшего передвижения;
организовано питание и размещение в гостиницах;
выданы средства первой необходимости.
Согласно сообщению, все действия осуществляются в координации с иностранными дипломатическими миссиями и международными организациями.
Ранее Министерство туризма Казахстана рекомендовало гражданам воздержаться от поездок в страны Ближнего Востока и при необходимости — выезжать в безопасные регионы.
Кроме того, авиационная администрация Казахстана запретила всем отечественным авиакомпаниям полёты над, вблизи и в пределах воздушного пространства шести государств: Ирана, Израиля, Сирии, Ирака, Иордании и Ливана — до особого распоряжения.
Как сообщалось ранее, группа из шести граждан Казахстана уже покинула Иран, воспользовавшись маршрутом через Азербайджан.
Министерство иностранных дел Республики Казахстан выразило серьёзную обеспокоенность в связи с резким обострением ситуации в регионе.
Посольство Казахстана в Израиле выпустило обращение к гражданам, находящимся на территории страны, с призывом соблюдать все меры безопасности, рекомендованные израильским командованием тыла. Граждан призывают проявлять бдительность, следить за официальными сообщениями и избегать опасных районов.
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