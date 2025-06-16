МИД Туркменистана: транзит для казахстанцев из Ирана уже открыт

На фоне эскалации конфликта на Ближнем Востоке граждане Казахстана продолжают эвакуироваться из зоны потенциальной опасности. Одним из маршрутов стала территория Туркменистана, о чём официально сообщили в Министерстве иностранных дел этой страны, передает Lada.kz

Фото: mfa.gov.tm

Туркменистан открыл границу для эвакуации иностранцев

В заявлении МИД Туркменистана подчёркивается, что в связи с ухудшением обстановки в регионе государство решило предоставить свой транзитный коридор для вывоза иностранных дипломатов, членов их семей, а также других граждан, временно находящихся в Иране.

По данным ведомства, через туркмено-иранскую границу уже прошли около 120 человек. Среди них — граждане Казахстана, Кыргызстана, Узбекистана, Таджикистана, Румынии и других стран.

Эвакуированным предоставили необходимую помощь

Люди, пересекшие границу, были обеспечены всем необходимым:

предоставлен автотранспорт для дальнейшего передвижения;

организовано питание и размещение в гостиницах;

выданы средства первой необходимости.

Согласно сообщению, все действия осуществляются в координации с иностранными дипломатическими миссиями и международными организациями.

Казахстан усилил меры безопасности и ограничил полёты

Ранее Министерство туризма Казахстана рекомендовало гражданам воздержаться от поездок в страны Ближнего Востока и при необходимости — выезжать в безопасные регионы.

Кроме того, авиационная администрация Казахстана запретила всем отечественным авиакомпаниям полёты над, вблизи и в пределах воздушного пространства шести государств: Ирана, Израиля, Сирии, Ирака, Иордании и Ливана — до особого распоряжения.

Эвакуация продолжается: часть казахстанцев выехали через Азербайджан

Как сообщалось ранее, группа из шести граждан Казахстана уже покинула Иран, воспользовавшись маршрутом через Азербайджан.

МИД РК обеспокоен эскалацией

Министерство иностранных дел Республики Казахстан выразило серьёзную обеспокоенность в связи с резким обострением ситуации в регионе.

Посольство Казахстана в Израиле выпустило обращение к гражданам, находящимся на территории страны, с призывом соблюдать все меры безопасности, рекомендованные израильским командованием тыла. Граждан призывают проявлять бдительность, следить за официальными сообщениями и избегать опасных районов.