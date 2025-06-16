Численность казахов в Иране: история переселения и современное положение

На территории Исламской Республики Иран проживает небольшая, но сохраняющая свои культурные корни казахская диаспора. По различным данным, численность этнических казахов в этой стране варьируется от 5 до 7 тысяч человек. Несмотря на скромное количество, сообщество активно поддерживает традиции, язык и национальную идентичность, играя важную роль в сохранении культурного наследия за пределами исторической родины, сообщает Lada.kz

Фото: life.ru

Где живут иранские казахи

Основной регион проживания казахской диаспоры — северная провинция Голестан, расположенная у границы с Туркменистаном. Этот район на протяжении многих лет остаётся центром сосредоточения казахского населения в Иране.

Как казахи оказались в Иране

Переселение казахов на территорию Ирана началось после революционных событий 1917 года в Российской империи. В условиях политической нестабильности, насилия и голода многие жители Мангышлака (современная Мангистауская область) были вынуждены искать убежище за пределами страны. Одним из направлений их миграции стал Иран, где казахи надеялись найти безопасность и возможность сохранить образ жизни.

Возвращение на родину

После распада Советского Союза и обретения Казахстаном независимости, часть представителей диаспоры решила вернуться на историческую родину. Эти этнические казахи получили статус кандасов — лиц, имеющих право на репатриацию в Казахстан. Многие из них осели в Мангистауской и других южных областях страны.

Актуальный контекст

Информация о казахах, проживающих в Иране, вновь оказалась в фокусе внимания на фоне резкого обострения ситуации на Ближнем Востоке. Израильская армия начала военную операцию против иранских объектов, а Тегеран ответил ракетными ударами в ночь на 14 июня. В условиях региональной нестабильности судьба этнических меньшинств, включая казахскую общину, вызывает обеспокоенность.