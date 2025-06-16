Тысячи казахстанцев получают деньги после увольнения: как оформить выплату до 45% от прежнего дохода

По данным Министерства труда и социальной защиты населения РК, на 1 июня 2025 года более 202 тысяч граждан Казахстана получают социальные выплаты в связи с потерей работы. Общий объем выплат, осуществленных из Государственного фонда социального страхования (ГФСС), уже превысил 51,6 млрд тенге, сообщает Lada.kz
Согласно действующему законодательству, пособие по безработице выплачивается уволенным гражданам, которые ранее участвовали в системе обязательного социального страхования. Размер и срок выплат зависят от продолжительности участия в системе и уровня доходов за последние два года.
Срок выплат — от 1 до 6 месяцев;
Размер пособия — до 45% от утраченного дохода.
Подчёркивается, что выплаты предоставляются независимо от причин увольнения — это может быть как сокращение, так и увольнение по собственному желанию.
Для получения пособия необходимо пройти несколько этапов:
Авторизация на портале eGov.kz с использованием ЭЦП.
В разделе «Трудоустройство и занятость» выбрать услугу «Регистрация лиц, ищущих работу».
Заполнить электронную форму и подписать заявку с помощью электронной цифровой подписи.
После подачи заявки карьерный центр (КЦ) по месту проживания заявителя предложит вакансии в течение одного дня.
Если подходящая работа не найдена, в течение трёх рабочих дней заявителю дистанционно присваивается статус безработного. В случае необходимости сотрудник центра может связаться для уточнения данных.
Кроме портала eGov, подать заявку можно и через Электронную биржу труда, где также доступна регистрация соискателей и дистанционное оформление статуса безработного.
Если гражданин уже зарегистрирован как безработный, информационная система МТСЗН может направить SMS-сообщение с предложением оформить пособие автоматически. Для подтверждения согласия нужно просто ответить на SMS.
После получения подтверждения назначение и перечисление пособия происходит без дополнительных действий со стороны заявителя.
Социальная выплата при потере работы призвана поддержать граждан в период трудоустройства, обеспечивая временный доход. Это один из механизмов системы социальной защиты, работающий на принципах солидарности и страхования.
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