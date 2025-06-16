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16.06.2025, 10:52

Тысячи казахстанцев получают деньги после увольнения: как оформить выплату до 45% от прежнего дохода

Новости Казахстана 0 851

По данным Министерства труда и социальной защиты населения РК, на 1 июня 2025 года более 202 тысяч граждан Казахстана получают социальные выплаты в связи с потерей работы. Общий объем выплат, осуществленных из Государственного фонда социального страхования (ГФСС), уже превысил 51,6 млрд тенге, сообщает Lada.kz

Фото: gov.kz
Фото: gov.kz

Кто может рассчитывать на выплату

Согласно действующему законодательству, пособие по безработице выплачивается уволенным гражданам, которые ранее участвовали в системе обязательного социального страхования. Размер и срок выплат зависят от продолжительности участия в системе и уровня доходов за последние два года.

  • Срок выплат — от 1 до 6 месяцев;

  • Размер пособия — до 45% от утраченного дохода.

Подчёркивается, что выплаты предоставляются независимо от причин увольнения — это может быть как сокращение, так и увольнение по собственному желанию.

Как подать заявление через портал eGov.kz

Для получения пособия необходимо пройти несколько этапов:

  1. Авторизация на портале eGov.kz с использованием ЭЦП.

  2. В разделе «Трудоустройство и занятость» выбрать услугу «Регистрация лиц, ищущих работу».

  3. Заполнить электронную форму и подписать заявку с помощью электронной цифровой подписи.

  4. После подачи заявки карьерный центр (КЦ) по месту проживания заявителя предложит вакансии в течение одного дня.

  5. Если подходящая работа не найдена, в течение трёх рабочих дней заявителю дистанционно присваивается статус безработного. В случае необходимости сотрудник центра может связаться для уточнения данных.

Альтернативный способ — через Электронную биржу труда

Кроме портала eGov, подать заявку можно и через Электронную биржу труда, где также доступна регистрация соискателей и дистанционное оформление статуса безработного.

Выплата в проактивном формате: как это работает

Если гражданин уже зарегистрирован как безработный, информационная система МТСЗН может направить SMS-сообщение с предложением оформить пособие автоматически. Для подтверждения согласия нужно просто ответить на SMS.

После получения подтверждения назначение и перечисление пособия происходит без дополнительных действий со стороны заявителя.

Поддержка в период поиска работы

Социальная выплата при потере работы призвана поддержать граждан в период трудоустройства, обеспечивая временный доход. Это один из механизмов системы социальной защиты, работающий на принципах солидарности и страхования.

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