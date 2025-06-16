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16.06.2025, 12:13

Меняется всё: выплаты из ГФСС в Казахстане теперь будут назначать без участия людей

Новости Казахстана 0 689

Министерство труда и социальной защиты населения Республики Казахстан объявило о планах внедрения пилотного проекта, направленного на автоматизацию процессов, связанных с социальными выплатами из Государственного фонда социального страхования (ГФСС), сообщает Lada.kz

 

Фото: meganoticias.cl
Фото: meganoticias.cl

Что планируется изменить

В рамках пилотного проекта предполагается автоматизировать следующие процедуры:

  • назначение социальных выплат;

  • отказ в их назначении;

  • перерасчет ранее назначенных выплат;

  • приостановление и прекращение выплат.

Главной задачей проекта является устранение участия сотрудников территориальных подразделений ГФСС в принятии решений. Это, по задумке разработчиков, позволит значительно сократить сроки оказания госуслуг и ускорит перевод средств на счета получателей.

Заявления — только в электронном формате

Пока проект будет реализован в тестовом режиме, в нем смогут участвовать только те казахстанцы, которые подадут электронные заявления через:

  • портал электронного правительства (eGov.kz),

  • электронную биржу труда,

  • мобильные приложения банков второго уровня.

Кроме того, в пилотном проекте будут обрабатываться только те заявления, которые оформлены в проактивном формате, то есть автоматически — при положительном результате проверки на соответствие условиям.

Кто может рассчитывать на автоматические выплаты

Автоматизация будет применяться только к тем случаям, когда заявители соответствуют определенным требованиям:

  • Отчисления по соцстрахованию должны поступать от одного работодателя (исключения предусмотрены для индивидуальных предпринимателей, глав КХ и лиц, ведущих частную практику).

  • Социальные отчисления должны быть уплачены вовремя — не позже 5 числа второго месяца, следующего за отчетным.

  • Сведения о доходе по соцотчислениям должны соответствовать данным по пенсионным взносам.

  • Все необходимые документы должны быть оцифрованы, чтобы система могла автоматически получить и обработать информацию.

Цель и сроки внедрения

Как пояснили в пресс-службе Министерства труда, данные критерии позволят оценить эффективность оптимизации процессов и подготовиться к масштабному внедрению цифровых решений в сфере соцобеспечения. О сроках начала пилотного проекта гражданам сообщат дополнительно.

Общественное обсуждение продолжается

Документ с описанием проекта размещен на портале «Открытые НПА» и доступен для публичного обсуждения до 27 июня 2025 года.

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