"Какой тип реактора предлагает 'Росатом' для строительства АЭС в Казахстане?"

Агентство по атомной энергии Казахстана озвучило подробности сотрудничества с «Росатомом» по проекту строительства первой атомной электростанции (АЭС) в стране. Ведомство прокомментировало выбор типа реактора, порядок проектирования, а также юридические механизмы защиты от возможных санкционных последствий, сообщает Lada.kz

Фото: cool-readers.ru

Когда подпишут контракт с «Росатомом»?

По информации Агентства, соглашение о строительстве АЭС пока не подписано. Заключение генерального контракта будет возможно только после подписания межправительственных соглашений между Казахстаном и Россией. Эти документы будут регулировать:

Основные принципы сотрудничества;

Финансирование проекта на уровне межгосударственного экспертного сопровождения.

Разработка проектной документации начнется после завершения инженерных изысканий, которые планируется стартовать уже летом 2025 года.

Какой реактор выбрал «Росатом» для казахстанской АЭС?

Для будущей станции «Росатом» предлагает ядерный реактор типа ВВЭР-1200 — одну из своих наиболее надежных и современных технологий. Этот тип энергоблоков уже используется и строится в ряде стран:

Эксплуатируются: Россия, Беларусь, Китай;

В стадии строительства: Турция, Египет, Бангладеш, Венгрия.

Агентство подчеркнуло, что это проверенная технология с международным признанием.

Влияние санкций: есть ли риски?

Ведомство заверило, что в настоящее время «Росатом» не находится под санкциями. Однако на случай возможных ограничений в будущем предусмотрены защитные юридические механизмы:

Включение санкционных оговорок в контракты;

Применение правовых инструментов, успешно использованных в других проектах;

Ориентация на международную кооперацию и локализацию работ в Казахстане.

Особо отмечено, что атомная энергетика не входит в сферу жестких ограничений, поскольку рассматривается как социально значимая и экологически оправданная отрасль.

Цитата Агентства:

«АЭС будет строиться на территории Казахстана, с участием международных компаний, и будет полностью принадлежать нашей стране. Конечным бенефициаром проекта выступает Казахстан».

Что даст проект экономике?

После ввода АЭС в эксплуатацию планируется создать около 2 тысяч новых рабочих мест. В соответствии с законодательством РК, приоритет в трудоустройстве получат граждане Казахстана.

Одной из ключевых задач станет подготовка местных специалистов для обеспечения стабильной работы станции. Ответственность за обучение персонала возложена на лидера консорциума, реализующего проект.