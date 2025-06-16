Токаев встретил Си Цзиньпина в аэропорту

Председатель КНР Си Цзиньпин прибыл в Астану с официальным визитом по приглашению президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева. В аэропорту столицы его встретили с высшими почестями — с участием почетного караула, государственной символики и детской делегации с флажками двух стран, сообщает Lada.kz со ссылкой Акорду.

Фото пресс-службы Акорды

Пресс-служба Акорды распространила кадры прибытия китайского лидера. У трапа самолета Си Цзиньпина лично приветствовал Президент Казахстана. На взлетной полосе была построена рота почетного караула, а юные казахстанцы размахивали флагами Казахстана и Китая в знак дружбы между двумя народами.

Программа визита: от переговоров до саммита

Визит Си Цзиньпина продлится два дня. Он проходит по личному приглашению президента Токаева и предполагает насыщенную дипломатическую программу:

Двусторонняя встреча глав государств , на которой планируется обсудить углубление стратегического партнерства между Казахстаном и Китаем;

Участие в саммите «Центральная Азия — Китай», который пройдет 17 июня в Астане с участием лидеров стран региона.

Главной темой переговоров станет дальнейшее укрепление всестороннего стратегического сотрудничества, особенно в сфере экономики, транспорта и инвестиций.

Предыдущий визит и достижения 2024 года

Напомним, что Си Цзиньпин уже посещал Казахстан в 2024 году. Тогда его визит также сопровождался встречами на высшем уровне и значимыми договоренностями:

В столичной резиденции Акорда прошли переговоры с участием Токаева и Си Цзиньпина;

Было подписано более 30 двусторонних соглашений ;

Обсуждались перспективы сотрудничества в таких отраслях, как электронная коммерция, автомобилестроение, логистика, энергетика, сельское хозяйство, финансы и туризм.

Китайский лидер тогда выразил восхищение прогрессом Казахстана и подчеркнул важную роль президента Токаева в построении «Нового Казахстана».

Символические шаги навстречу друг другу

Одним из ключевых моментов прошлого визита стало участие лидеров двух стран в церемонии отправки грузов по Транскаспийскому международному транспортному маршруту. Кроме того, по инициативе сторон в 2024 году были открыты культурные центры Казахстана в Пекине и Китая в Астане — как жест дружбы и укрепления гуманитарных связей.