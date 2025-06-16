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16.06.2025, 15:19

Сколько отпускных дней положено каждому казахстанцу: Министерство труда подвело итоги

Новости Казахстана 0 5 909

С наступлением летнего сезона в Казахстане актуализировался вопрос отпусков. Министерство труда и социальной защиты населения (МТСЗН) дало подробные разъяснения о правилах предоставления ежегодных оплачиваемых и дополнительных отпусков, сообщает Lada.kz

 

Фото: stock.adobe.com
Фото: stock.adobe.com

Минимальная продолжительность отпуска

По словам Армана Оскенбая, эксперта Комитета государственной инспекции труда, ежегодный оплачиваемый отпуск предоставляется для полноценного отдыха, восстановления сил и решения личных дел. Минимальный срок такого отпуска в Казахстане составляет 24 календарных дня.

При этом сохраняются:

  • рабочее место;

  • средняя заработная плата сотрудника на весь период отпуска.

Кто может рассчитывать на более длительный отпуск

Некоторые категории работников имеют право на увеличенный отпуск, предусмотренный трудовым законодательством, коллективными и трудовыми договорами, а также внутренними документами организации.

Оскенбай привел примеры таких категорий:

  • Педагоги — 56 календарных дней (в соответствии с Законом "Об образовании");

  • Гражданские служащие — 30 календарных дней (по Трудовому кодексу);

  • Государственные служащие — 30 календарных дней (по Закону "О государственной службе").

Дополнительные отпуска: кому положены

Дополнительные дни к отпуску предоставляются тем, кто работает в особых условиях:

  • сотрудникам, занятым на вредных, тяжелых или опасных производствах;

  • людям с инвалидностью I и II групп.

Минимальный срок такого дополнительного отпуска — не менее 6 календарных дней.

Также, как отметил эксперт, дополнительные отпуска могут быть предусмотрены отдельными законами и для других категорий работников.

Учет праздничных дней

Важно учитывать, что отпуск рассчитывается в календарных днях, но без учета официальных праздников, которые приходятся на период отдыха.
Это правило применяется вне зависимости от режима рабочего времени или графика сменности сотрудника.

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