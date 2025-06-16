Сколько отпускных дней положено каждому казахстанцу: Министерство труда подвело итоги

С наступлением летнего сезона в Казахстане актуализировался вопрос отпусков. Министерство труда и социальной защиты населения (МТСЗН) дало подробные разъяснения о правилах предоставления ежегодных оплачиваемых и дополнительных отпусков, сообщает Lada.kz
По словам Армана Оскенбая, эксперта Комитета государственной инспекции труда, ежегодный оплачиваемый отпуск предоставляется для полноценного отдыха, восстановления сил и решения личных дел. Минимальный срок такого отпуска в Казахстане составляет 24 календарных дня.
При этом сохраняются:
рабочее место;
средняя заработная плата сотрудника на весь период отпуска.
Некоторые категории работников имеют право на увеличенный отпуск, предусмотренный трудовым законодательством, коллективными и трудовыми договорами, а также внутренними документами организации.
Оскенбай привел примеры таких категорий:
Педагоги — 56 календарных дней (в соответствии с Законом "Об образовании");
Гражданские служащие — 30 календарных дней (по Трудовому кодексу);
Государственные служащие — 30 календарных дней (по Закону "О государственной службе").
Дополнительные дни к отпуску предоставляются тем, кто работает в особых условиях:
сотрудникам, занятым на вредных, тяжелых или опасных производствах;
людям с инвалидностью I и II групп.
Минимальный срок такого дополнительного отпуска — не менее 6 календарных дней.
Также, как отметил эксперт, дополнительные отпуска могут быть предусмотрены отдельными законами и для других категорий работников.
Важно учитывать, что отпуск рассчитывается в календарных днях, но без учета официальных праздников, которые приходятся на период отдыха.
Это правило применяется вне зависимости от режима рабочего времени или графика сменности сотрудника.
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