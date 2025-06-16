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16.06.2025, 16:30

За фейк о задержании экс-министра обороны Казахстана завели уголовное дело

Новости Казахстана 0 922

В Министерстве внутренних дел Республики Казахстан сообщили о возбуждении уголовного дела в связи с распространением ложной информации о якобы задержании экс-министра обороны Руслана Жаксылыкова. Поводом стали слухи, активно распространявшиеся в интернете и ряде СМИ, сообщает Lada.kz со ссылкой на NUR.KZ

Руслан Жаксылыков. Фото: пресс-служба Министерства обороны Республики Казахстан
Руслан Жаксылыков. Фото: пресс-служба Министерства обороны Республики Казахстан

Что известно о фейке

Ранее в социальных сетях и некоторых онлайн-ресурсах появилась информация о том, что бывший глава оборонного ведомства был задержан. Однако эта информация не подтвердилась. Сам Руслан Жаксылыков публично опроверг слухи о своем задержании.

Реакция МВД

В пресс-службе МВД подтвердили, что по факту распространения недостоверных сведений начато досудебное расследование:

«По факту распространения заведомо ложной информации в средствах массовой информации о задержании указанного в запросе лица, департаментом полиции Астаны проводится досудебное расследование по статье 274, часть 2 Уголовного кодекса РК», – сообщили в ведомстве.

Речь идет о распространении фейков с использованием медиа и телекоммуникационных сетей. Представители МВД также напомнили, что согласно статье 201 Уголовно-процессуального кодекса РК, сведения досудебного производства не подлежат разглашению.

Ранее слухи также не подтвердили в Генпрокуратуре

Кроме опровержения со стороны самого Жаксылыкова, ранее информацию о его возможном задержании также опровергла Генеральная прокуратура РК. Подчеркнуто, что никаких уголовных дел в отношении бывшего министра не заведено.

Кто такой Руслан Жаксылыков

Руслан Жаксылыков занимал пост министра обороны с января 2022 года. В феврале 2024 года он был переназначен на эту должность указом президента Касым-Жомарта Токаева. Однако в 2025 году Жаксылыков был освобожден от должности, а на пост главы Минобороны был назначен Даурен Косанов.

Помимо службы в министерстве, в конце 2024 года Жаксылыков также стал президентом Федерации спортивного и боевого самбо Казахстана.

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