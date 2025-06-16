В Казахстане призывник бился головой о машину, чтобы не идти в армию (видео)

В Жамбылской области Казахстана произошёл инцидент с участием призывника, который попытался всеми силами избежать отправки в армию. Ситуация вызвала широкий общественный резонанс после распространения соответствующего видео в социальных сетях, сообщает Lada.kz со ссылкой на Liter.kz .

Фото: myfin.by

Видео попало в сеть

На опубликованных кадрах видно, как двое мужчин, один из которых одет в военную форму, пытаются силой усадить молодого человека в автомобиль. Парень активно сопротивляется, вырывается и, в состоянии крайнего отчаяния, несколько раз с размаху бьется головой о крышу автомобиля. После этого мужчины прекращают свои действия и отпускают его.

По словам очевидцев — у парня сотрясение

Автор видео утверждает, что инцидент произошёл в районе Красная Звезда, неподалёку от Тараза. Также сообщается, что юноша, судя по всему, получил сотрясение мозга в результате собственных действий.

Запрос направлен в Минобороны

Редакция издания Liter.kz обратилась за официальным комментарием в Министерство обороны Республики Казахстан. На момент публикации ответа от ведомства не поступило.