Казахстанец погиб под колесами Lamborghini: вынесен приговор водителю

12 июня 2025 года Илийский районный суд Алматинской области огласил приговор по делу о гибели 22-летнего жителя Казахстана, погибшего в результате неудачного трюка с участием автомобиля Lamborghini, принадлежащего блогеру Бейбиту Алибекову. Об этом сообщил областной суд, ссылаясь на итоги судебного заседания, передает Lada.kz со ссылкой на NUR.KZ

Фото: ИА «NewTimes.kz»

Подробности трагедии

Инцидент произошел 29 октября 2024 года на территории спортивно-технического комплекса «Сокол» в Илийском районе. Во время съемок видеоролика молодой человек попытался выполнить рискованный трюк — перепрыгнуть через движущийся автомобиль. За рулем Lamborghini находился 45-летний мужчина. В результате неудачной попытки трюка, несогласованных действий и отсутствия специальной подготовки, парень получил смертельные травмы. На следующий день он скончался в больнице.

Ход судебного процесса

Водитель автомобиля оказался на скамье подсудимых по обвинению в причинении смерти по неосторожности (часть 1 статьи 104 Уголовного кодекса РК). В ходе судебного разбирательства он полностью признал свою вину, однако не согласился с гражданским иском, в котором потерпевшие требовали по 100 миллионов тенге в качестве компенсации морального вреда каждой из сторон.

Прокуратура ходатайствовала о назначении наказания в виде ограничения свободы. Потерпевшие, со своей стороны, просили суд переквалифицировать дело на статью 106 УК РК (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть), считая, что преступление носило умышленный характер. Однако суд отклонил это требование, поскольку его не поддержало государственное обвинение.

Приговор и компенсации

Суд установил вину подсудимого на основании его признательных показаний, свидетельств очевидцев, а также материалов дела, включая видеозаписи с места происшествия. Учитывая наличие смягчающих обстоятельств — наличие малолетнего ребенка с инвалидностью, чистосердечное раскаяние, отсутствие отягчающих факторов — суд вынес наказание в виде ограничения свободы сроком на 1 год 6 месяцев.

Также суд постановил:

Взыскать 3 миллиона тенге в пользу одного из потерпевших;

Взыскать 2 миллиона тенге в пользу другого потерпевшего;

Предоставить право потерпевшим подать отдельный гражданский иск по поводу материального ущерба.

Приговор пока не вступил в законную силу.

Роль блогера и комментарии

Lamborghini, за рулем которого находился осужденный, принадлежит известному блогеру Бейбиту Алибекову. Ранее он рассказал, что молодой человек настойчиво просил у него автомобиль для участия в съемках. Первоначально блогер отказался, но под давлением подписчиков и просьб все же согласился.

В полиции Алматинской области подтвердили, что трагедия произошла во время съёмок на автодроме в селе Аксай. Следствие установило, что причиной гибели стала неосторожность самого пострадавшего при попытке выполнения трюка. Уголовное дело было возбуждено сразу после происшествия.