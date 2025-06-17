В Казахстане протестируют сеть 10G

Казахстан готовится к демонстрационному запуску сети десятого поколения (10G). Об этом стало известно после подписания меморандума о взаимопонимании между АО «Aстана Innovations» и компанией Huawei Technologies Kazakhstan. Соглашение предполагает проведение пилотных испытаний передовой телекоммуникационной технологии, которая обещает кардинально изменить качество интернет-соединения в стране, сообщает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru

Фото: economictimes.indiatimes.com

Цели проекта: высокая скорость и цифровая устойчивость

Согласно сообщению «Aстана Innovations», запуск сети 10G позволит существенно расширить возможности цифровой инфраструктуры. Новая технология обеспечит:

Мгновенную скорость соединения ;

Надежность передачи данных ;

Техническую базу для внедрения «умных» городских решений, включая транспорт, энергосбережение и безопасность.

В компании подчеркнули, что демонстрационные испытания пройдут в столице Казахстана — Астане. При этом точные сроки реализации проекта пока не раскрываются.

Поддержка со стороны госструктур

Проект реализуется при содействии управления цифровизации и государственных услуг города Астаны. Такая координация с государственными органами подчеркивает важность проекта для технологического развития столицы и страны в целом.

Китай уже на шаг впереди

Как ранее сообщало издание Mydrivers, в апреле 2025 года Huawei и телекоммуникационный гигант China Unicom успешно внедрили первую в Китае широкополосную сеть 10G. Она была протестирована в районе Сюнъань провинции Хэбэй.

Результаты оказались впечатляющими:

Скорость загрузки достигала 9340,22 Мбит/с ;

Скорость отправки данных — 6311,59 Мбит/с.

Эти показатели фактически приближают соединение к пределам современных сетевых возможностей и открывают путь к полноценной цифровой трансформации в разных сферах — от медицины до промышленности.