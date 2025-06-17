Противогазы вместо масок: от едкого дыма в Атырау не спасают даже закрытые окна

В Атырау третий день наблюдается густой синий смог, вызывающий обеспокоенность и панику среди горожан. По информации телеканала КТК, едкий дым повис над городом, из-за чего многим стало трудно дышать. Некоторые жители, опасаясь за свое здоровье, вынуждены носить противогазы, сообщает Lada.kz со ссылкой на сайт телеканала КТК.
Местные жители рассказывают, что предпочитают не покидать свои дома и плотно закрывают окна, пытаясь хоть как-то защититься от дыма. Видеокадры, распространившиеся в СМИ, запечатлели горожан в защитных масках и противогазах. Атмосфера в городе на фоне задымления остается напряженной.
По официальным данным, источник дыма находится в природном резервате «Акжайык», расположенном в 15 километрах от Атырау. Там уже несколько дней продолжается тление камыша. Однако добраться до очагов возгорания спасателям крайне сложно.
Как сообщил директор государственного природного резервата Даурен Ескабулов, очагов несколько, и расстояние между ними достигает 10–15 километров. Он также отметил, что, по предварительным оценкам, причиной пожара может быть человеческий фактор. В случае подтверждения поджога происшествие будет квалифицировано как уголовное преступление.
Тем временем специалисты-экологи обратили внимание на крайне неблагополучную обстановку в городской промзоне. Замеры показали, что концентрация сероводорода там превысила допустимую норму в 11 раз.
Однако, как отметили в природоохранных органах, окончательные выводы о составе смога можно будет сделать только после проведения детальных лабораторных исследований.
Отметим, что это не первый случай возгорания камыша в регионе. Недавно сообщалось о крупном пожаре в Атырауской области, для тушения которого пришлось привлекать вертолет. Тогда пламя охватило значительные площади.
Аналогичный инцидент произошел и в начале лета: камыш загорелся на площади в 280 гектаров. В ликвидации пожара участвовали 110 человек личного состава и 26 единиц техники.
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