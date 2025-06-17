Противогазы вместо масок: от едкого дыма в Атырау не спасают даже закрытые окна

В Атырау третий день наблюдается густой синий смог, вызывающий обеспокоенность и панику среди горожан. По информации телеканала КТК, едкий дым повис над городом, из-за чего многим стало трудно дышать. Некоторые жители, опасаясь за свое здоровье, вынуждены носить противогазы, сообщает Lada.kz со ссылкой на сайт телеканала КТК .

Кадр из видео

Люди боятся выходить на улицу

Местные жители рассказывают, что предпочитают не покидать свои дома и плотно закрывают окна, пытаясь хоть как-то защититься от дыма. Видеокадры, распространившиеся в СМИ, запечатлели горожан в защитных масках и противогазах. Атмосфера в городе на фоне задымления остается напряженной.

Причиной задымления стал тлеющий камыш

По официальным данным, источник дыма находится в природном резервате «Акжайык», расположенном в 15 километрах от Атырау. Там уже несколько дней продолжается тление камыша. Однако добраться до очагов возгорания спасателям крайне сложно.

Как сообщил директор государственного природного резервата Даурен Ескабулов, очагов несколько, и расстояние между ними достигает 10–15 километров. Он также отметил, что, по предварительным оценкам, причиной пожара может быть человеческий фактор. В случае подтверждения поджога происшествие будет квалифицировано как уголовное преступление.

Экологи зафиксировали превышение вредных веществ

Тем временем специалисты-экологи обратили внимание на крайне неблагополучную обстановку в городской промзоне. Замеры показали, что концентрация сероводорода там превысила допустимую норму в 11 раз.

Однако, как отметили в природоохранных органах, окончательные выводы о составе смога можно будет сделать только после проведения детальных лабораторных исследований.

Камыш в Атырауской области горит не впервые

Отметим, что это не первый случай возгорания камыша в регионе. Недавно сообщалось о крупном пожаре в Атырауской области, для тушения которого пришлось привлекать вертолет. Тогда пламя охватило значительные площади.

Аналогичный инцидент произошел и в начале лета: камыш загорелся на площади в 280 гектаров. В ликвидации пожара участвовали 110 человек личного состава и 26 единиц техники.