Жила с “живым” покойником: казахстанка 11 лет добивалась признания смерти мужа

В Жанибекском районном суде Западно-Казахстанской области было рассмотрено необычное гражданское дело — женщина потребовала юридически признать факт смерти своего мужа, скончавшегося еще в 2014 году, сообщает Lada.kz со ссылкой на "Мой город" .

Фото: gov.kz

Смерть не была зарегистрирована

Согласно материалам дела, заявительница состояла в официальном браке с мужчиной, который ушел из жизни от болезни 7 апреля 2014 года. Однако женщина не получила ни медицинского свидетельства о смерти, ни решения суда, что сделало невозможным регистрацию смерти в органах ЗАГС.

Из-за отсутствия подтверждающих документов ЗАГС отказал в регистрации, и смерть более десяти лет оставалась юридически неоформленной.

Судебное разбирательство

Женщина подала заявление в суд с просьбой установить факт смерти. Представитель заинтересованной стороны оставил вопрос на усмотрение суда. В то же время, Жанибекский районный отдел полиции сообщил, что еще 7 апреля 2014 года получал информацию о смерти мужчины. Однако в возбуждении уголовного дела было отказано в связи с отсутствием признаков преступления.

Свидетельские показания и решение суда

В суде были заслушаны свидетели, которые подтвердили, что мужчина действительно умер в 2014 году от болезни и что они присутствовали на его похоронах. Суд тщательно исследовал предоставленные доказательства и пришел к выводу, что заявление супруги подлежит удовлетворению.

Факт смерти сельчанина был официально признан. При этом в областном суде подчеркнули, что вынесенное решение пока не вступило в законную силу.