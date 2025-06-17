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17.06.2025, 08:11

Можно ли курить с открытым окном в автомобиле? Разъяснение МВД о штрафах

Новости Казахстана 0 3 398

В социальных сетях активно обсуждается вопрос: может ли пассажир получить штраф за высунутую руку из окна движущегося автомобиля? Tengri Auto изучил обновленные нормы законодательства и получил официальный комментарий Министерства внутренних дел Казахстана, сообщает Lada.kz со ссылкой на Tengri Auto.

Фото: DepositPhotos
Фото: DepositPhotos

Что изменилось в законодательстве?

С 13 марта 2025 года в Казахстане ужесточили ответственность за перевозку пассажиров с нарушениями. В частности, в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП) внесена часть 1-2 статьи 593. Согласно новой редакции, водителям грозит штраф в размере 10 МРП (то есть 39 320 тенге) в случае, если:

  • пассажиры высовываются из окон или люка автомобиля;

  • открывают двери во время движения;

  • перевозятся вне салона транспортного средства.

Высунутая рука — это нарушение?

Формулировка закона допускает широкое толкование. Согласно тексту, штраф может быть наложен за «допущение высовывания пассажиров в оконные проемы». Теоретически, даже если пассажир просто высунул руку — это уже может быть интерпретировано как «нахождение вне салона».

В этой связи у пользователей возникли вопросы:

  • Что делать курильщикам, которые открывают окно и высовывают руку с сигаретой?

  • Как быть, если в дороге отказали поворотники, и водитель или пассажир показывает поворот рукой?

Что пояснили в МВД?

В Министерстве внутренних дел пояснили, что сама норма о запрете подобных действий существовала и ранее, но в прежней редакции закона отсутствовала прямая санкция. Теперь за нарушение предусмотрено конкретное наказание.

В ведомстве уточнили, что:

"Под высовыванием следует понимать действия, при которых части тела пассажира — голова, руки и так далее — выходят за пределы внешнего контура транспортного средства во время его движения. Такие действия могут представлять опасность как для самих пассажиров, так и для других участников дорожного движения."

Таким образом, штраф возможен лишь в случае, если действия пассажира нарушают безопасность и создают риск травм.

Решение — на усмотрение инспектора или суда

Кроме того, МВД напомнило о положениях статьи 784 КоАП, согласно которым при рассмотрении дела об административном правонарушении каждое доказательство оценивается в совокупности, на основе внутреннего убеждения судьи или должностного лица, и не имеет заранее установленной силы.

Это значит, что:

  • сам по себе факт высунутой руки не является автоматическим основанием для штрафа;

  • решение о привлечении к ответственности принимается индивидуально, с учетом всех обстоятельств происшествия.

Вывод

Если пассажир просто держит руку у открытого окна или слегка высунул локоть, наказания, скорее всего, не последует. Однако если поведение пассажира — например, высовывание тела или рук — потенциально может привести к травме или отвлечь водителя, это уже может квалифицироваться как нарушение.

Рекомендация: чтобы избежать недоразумений и санкций, пассажирам и водителям следует соблюдать правила и минимизировать любые действия, которые могут быть восприняты как небезопасные.

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