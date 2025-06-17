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17.06.2025, 08:33

16 миллионов казахстанцев под угрозой: данные оказались в открытом доступе - ИИН, адреса, телефоны

Новости Казахстана 0 1 055

В интернете опубликованы данные, охватывающие почти всё население Казахстана — утекло более 16,3 миллиона записей. Информацию подтвердил глава Центра анализа и расследования кибератак (ЦАРКА) Олжас Сатиев, сообщает Lada.kz со ссылкой на Tengrinews.kz.

Фото: msn.com
Фото: msn.com

Масштабы утечки поражают

По предварительным данным, в утечке фигурируют:

  • Фамилия, имя, отчество

  • Пол

  • Дата рождения

  • Индивидуальный идентификационный номер (ИИН)

  • Адрес проживания и дата его начала

  • Контактные номера (мобильные, домашние, рабочие)

  • Гражданство

  • Национальность

  • И ряд других сведений

Таким образом, в открытом доступе оказались ключевые элементы цифровой идентичности миллионов казахстанцев.

Причины пока не ясны

По словам Сатиева, источник утечки пока установить не удалось. Существует несколько версий происхождения данных:

  • Возможно, это агрегированный массив ранее слитой информации, собранный в один объемный файл и выставленный на продажу в закрытых Telegram-каналах.

  • Либо это совершенно новая утечка, которую предстоит установить специалистам.

«Это одна из наиболее масштабных утечек за последнее время. Сейчас проводится расследование. Также ожидаем официальную позицию Государственной технической службы при КНБ, которая также подключена к выяснению обстоятельств», — отметил представитель ЦАРКА.

Казахстанцы без защиты: что это значит для простых граждан?

Утечка такого уровня представляет собой серьезную угрозу для безопасности и конфиденциальности граждан. В даркнете уже можно найти полные досье на человека, включающие:

  • Паспортные данные

  • Номера банковских карт

  • Контактные сведения

  • Данные о месте жительства

Такая информация может использоваться злоумышленниками для:

  • Кражи личности

  • Мошеннических операций (в том числе по поддельным документам)

  • Оформления кредитов

  • Давления или шантажа

Почему подобное происходит снова и снова?

Цифровая безопасность в Казахстане регулярно дает сбои. Утечки данных происходят слишком часто — и каждый раз с новыми последствиями. Причины:

  • Халатность сотрудников

  • Устаревшие системы защиты

  • Отсутствие надзора

  • Взломы, фишинг, социальная инженерия

Ранее издание Tengrinews.kz уже анализировало, почему система не работает, и что должны предпринимать государственные и частные структуры для усиления защиты персональных данных.

Что делать, если ваши данные «утекли»?

Эксперты советуют:

  • Проверять, не оформлены ли на вас кредиты или сим-карты

  • Быть внимательными при входе в онлайн-банки и сервисы

  • Подключать двухфакторную аутентификацию

  • Ограничить передачу личной информации неизвестным источникам

  • Обращаться в правоохранительные органы при подозрениях на использование ваших данных

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Комментарии

1 комментарий(ев)
Aqtau_2023
Aqtau_2023
В нашей стране продаётся всё. Ежемесячно названивают и предлагают разного рода услуги, причём называют по имени отчеству и адреса знают.
17.06.2025, 06:45
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