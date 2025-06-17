Кто продал казахстанцев: Минцифры сделало заявление

В Министерстве цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности прокомментировали информацию об утечке персональных данных почти всех жителей Казахстана. Ведомство начало проверку, но просит не делать преждевременных выводов, сообщает Lada.kz со ссылкой на Tengrinews.kz.
По данным Центра анализа и расследования кибератак (ЦАРКА), в ночь на 17 июня в открытом доступе оказались персональные данные 16,3 миллиона человек — это более 80% всего населения страны.
Среди утекшей информации:
Фамилии, имена и отчества
Пол и дата рождения
Индивидуальные идентификационные номера (ИИН)
Адреса проживания и дата начала проживания
Контактные номера (мобильные, домашние, рабочие)
Гражданство и национальность
Другие личные сведения
Официальное происхождение утечки пока не подтверждено. Эксперты допускают, что могли быть объединены и переупакованы данные, ранее попадавшие в сеть в разное время.
В министерстве сообщили, что в данный момент идет всестороннее изучение ситуации с участием профильных служб и ведомств.
«Проводится комплексная проверка, в том числе устанавливается актуальность опубликованных сведений. По предварительным данным, значительная часть информации устарела», — отметили в Минцифры.
Чиновники подчеркнули, что делать окончательные выводы пока рано. Окончательная оценка будет дана только после завершения всех проверок.
«Подобные инциденты происходили и ранее — тогда речь шла о старых данных, просочившихся из баз микрофинансовых организаций и сервисных компаний», — напомнили в ведомстве.
Минцифры заверило, что ситуация находится под контролем, а обновленная информация будет опубликована по мере завершения анализа.
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