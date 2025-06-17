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17.06.2025, 09:31

Кто продал казахстанцев: Минцифры сделало заявление

Новости Казахстана 0 834

В Министерстве цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности прокомментировали информацию об утечке персональных данных почти всех жителей Казахстана. Ведомство начало проверку, но просит не делать преждевременных выводов, сообщает Lada.kz со ссылкой на Tengrinews.kz.

Фото: pixabay
Фото: pixabay

Что произошло

По данным Центра анализа и расследования кибератак (ЦАРКА), в ночь на 17 июня в открытом доступе оказались персональные данные 16,3 миллиона человек — это более 80% всего населения страны.

Среди утекшей информации:

  • Фамилии, имена и отчества

  • Пол и дата рождения

  • Индивидуальные идентификационные номера (ИИН)

  • Адреса проживания и дата начала проживания

  • Контактные номера (мобильные, домашние, рабочие)

  • Гражданство и национальность

  • Другие личные сведения

Официальное происхождение утечки пока не подтверждено. Эксперты допускают, что могли быть объединены и переупакованы данные, ранее попадавшие в сеть в разное время.

Что заявили в Минцифры

В министерстве сообщили, что в данный момент идет всестороннее изучение ситуации с участием профильных служб и ведомств.

«Проводится комплексная проверка, в том числе устанавливается актуальность опубликованных сведений. По предварительным данным, значительная часть информации устарела», — отметили в Минцифры.

Выводы — преждевременны

Чиновники подчеркнули, что делать окончательные выводы пока рано. Окончательная оценка будет дана только после завершения всех проверок.

«Подобные инциденты происходили и ранее — тогда речь шла о старых данных, просочившихся из баз микрофинансовых организаций и сервисных компаний», — напомнили в ведомстве.

Минцифры заверило, что ситуация находится под контролем, а обновленная информация будет опубликована по мере завершения анализа.

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