18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
517.45
598.59
6.58
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2025 LADA.KZ
17.06.2025, 10:41

Китайская корпорация CNPC ведет переговоры о дальнейшей судьбе Мангистаумунайгаза

Новости Казахстана 0 750

Китайская национальная нефтегазовая корпорация (CNPC) ведет переговоры о продлении контракта на разработку месторождений компании «Мангистаумунайгаз». Об этом сообщили в Министерстве энергетики Казахстана, сообщает Lada.kz со ссылкой на LS.

Фото: mmg.kz
Фото: mmg.kz

Ведутся консультации по условиям нового контракта

В настоящее время продолжаются переговоры между всеми сторонами действующего соглашения. Ключевым предметом обсуждения являются основные параметры продления контракта на недропользование.

По данным министерства, основное внимание уделяется финансово-инвестиционным условиям, а также соответствию будущего документа требованиям текущего законодательства.

Ожидается визит представителей CNPC

В скором времени в Казахстане ожидают официальную делегацию CNPC, которая прибудет для углубленного обсуждения деталей. Среди ключевых тем:

  • принятие окончательного инвестиционного решения;

  • согласование положений нового контракта;

  • планирование долгосрочного сотрудничества в нефтегазовой отрасли.

Контракт будет переформулирован по новой модели

В случае достижения договорённостей, будет заключено новое соглашение, соответствующее типовой форме контракта на добычу углеводородов, утверждённой в республике. Это означает обновление правовых и технических аспектов недропользования, а также учет новых требований к инвестициям, экологии и управлению ресурсами.

Контекст:
«Мангистаумунайгаз» — одна из ключевых нефтедобывающих компаний Казахстана, контроль над которой принадлежит китайской CNPC и казахстанским партнерам. Продление контракта имеет значение не только для участников сделки, но и для устойчивости региональной нефтедобычи в целом.

Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

"Уезжайте обратно!" — Грузия продолжает депортировать казахстанцев без права на въездНовости Казахстана
03.06.2025, 16:27 0
С 1 июля в Казахстане вводят новое ежемесячное пособиеНовости Казахстана
30.05.2025, 13:19 0
В Казахстане может начаться продажа нового вида недорогого мясаНовости Казахстана
27.05.2025, 18:14 0
"Скоро и дышать запретят": казахстанцы обсуждают новый штраф в 40 тысячНовости Казахстана
15.06.2025, 14:59 0
В Министерстве обороны сообщили, чьи дроны нашли в Западном КазахстанеНовости Казахстана
05.06.2025, 17:27 0

Последние комментарии

< >
Дорогу перекроют в центре Актау
Argallo → 3 дня ну да)) Между 2 и 6 мкр сколько меняли? Полгода дорога была закрыта.
«Я подумал, это Мальдивы»: стоматолог из Махачкалы восхитился чистотой моря в Актау
Ingul → Он трезвый был?
«И это еще не самое страшное»: генерал Гурулев объяснил, кто в ответе за русские аэродромы
Aqtau_2023 → Почему этот бывший генерал раньше то молчал, до атаки или когда сам пагоны носил. Так то после пожара, мы все горазды покричать.
В Казахстане объявят амнистию к 30-летию Конституции: кого освободят
Aqtau_2023 → Ждём а свободу Масимова. А то наверное уже загорел на Мальдивах.
«Мой сын не говорит и стал пугаться звуков»: в Актау родители жалуются на воспитателя детсада
Галина63 → Это конечно упущение родителей, нужно сразу же было принимать меры, как только первый раз заподозрили неладное. Теперь трудно будет что-либо доказать. А, эту с позволения сказать "воспитательницу" не…