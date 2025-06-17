Китайская корпорация CNPC ведет переговоры о дальнейшей судьбе Мангистаумунайгаза

Китайская национальная нефтегазовая корпорация (CNPC) ведет переговоры о продлении контракта на разработку месторождений компании «Мангистаумунайгаз». Об этом сообщили в Министерстве энергетики Казахстана, сообщает Lada.kz со ссылкой на LS.

Фото: mmg.kz

Ведутся консультации по условиям нового контракта

В настоящее время продолжаются переговоры между всеми сторонами действующего соглашения. Ключевым предметом обсуждения являются основные параметры продления контракта на недропользование.

По данным министерства, основное внимание уделяется финансово-инвестиционным условиям, а также соответствию будущего документа требованиям текущего законодательства.

Ожидается визит представителей CNPC

В скором времени в Казахстане ожидают официальную делегацию CNPC, которая прибудет для углубленного обсуждения деталей. Среди ключевых тем:

принятие окончательного инвестиционного решения ;

согласование положений нового контракта;

планирование долгосрочного сотрудничества в нефтегазовой отрасли.

Контракт будет переформулирован по новой модели

В случае достижения договорённостей, будет заключено новое соглашение, соответствующее типовой форме контракта на добычу углеводородов, утверждённой в республике. Это означает обновление правовых и технических аспектов недропользования, а также учет новых требований к инвестициям, экологии и управлению ресурсами.

Контекст:

«Мангистаумунайгаз» — одна из ключевых нефтедобывающих компаний Казахстана, контроль над которой принадлежит китайской CNPC и казахстанским партнерам. Продление контракта имеет значение не только для участников сделки, но и для устойчивости региональной нефтедобычи в целом.