Шутки казахстанца из тюрьмы обошлись государству в миллионы тенге

В Алматы 44-летний заключённый, отбывающий срок в исправительном учреждении, совершил новые преступления, находясь за решеткой. Мужчина четыре раза звонил с таксофона, размещённого в колонии, и сообщал о якобы заложенных взрывных устройствах на железнодорожных вокзалах. Об этом 17 июня сообщили в Главной транспортной прокуратуре, передает Lada.kz
Реакция спецслужб и последствия
Ложные сообщения вызвали немедленную реакцию экстренных служб:
были организованы эвакуационные мероприятия,
проведена проверка вокзальных помещений,
задействованы силы полиции, пожарных и других структур.
Из-за ложной тревоги государству был нанесён материальный ущерб в размере более 3,3 миллиона тенге.
Личность злоумышленника установлена
Проведённые экспертизы подтвердили, что звонки исходили именно от этого заключённого. Также были зафиксированы признаки прямых угроз в его сообщениях.
Судебное решение и последствия
Суд признал мужчину виновным в совершении преступления:
ему назначено дополнительное наказание — 4 года лишения свободы,
он также обязан возместить причинённый ущерб государству,
кроме того, на него возложена обязанность по выплате компенсаций за действия, вызвавшие мобилизацию государственных служб.
Контекст
Дело вызвало резонанс, так как демонстрирует уязвимость в системе исправительных учреждений и необходимость ужесточения контроля за доступом заключённых к средствам связи.
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