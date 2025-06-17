Шутки казахстанца из тюрьмы обошлись государству в миллионы тенге

В Алматы 44-летний заключённый, отбывающий срок в исправительном учреждении, совершил новые преступления, находясь за решеткой. Мужчина четыре раза звонил с таксофона, размещённого в колонии, и сообщал о якобы заложенных взрывных устройствах на железнодорожных вокзалах. Об этом 17 июня сообщили в Главной транспортной прокуратуре, передает Lada.kz

Фото: sochi.kvestam.ru

Реакция спецслужб и последствия

Ложные сообщения вызвали немедленную реакцию экстренных служб:

были организованы эвакуационные мероприятия,

проведена проверка вокзальных помещений,

задействованы силы полиции, пожарных и других структур.

Из-за ложной тревоги государству был нанесён материальный ущерб в размере более 3,3 миллиона тенге.

Личность злоумышленника установлена

Проведённые экспертизы подтвердили, что звонки исходили именно от этого заключённого. Также были зафиксированы признаки прямых угроз в его сообщениях.

Судебное решение и последствия

Суд признал мужчину виновным в совершении преступления:

ему назначено дополнительное наказание — 4 года лишения свободы ,

он также обязан возместить причинённый ущерб государству,

кроме того, на него возложена обязанность по выплате компенсаций за действия, вызвавшие мобилизацию государственных служб.

Контекст

Дело вызвало резонанс, так как демонстрирует уязвимость в системе исправительных учреждений и необходимость ужесточения контроля за доступом заключённых к средствам связи.