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17.06.2025, 13:15

Избыток комфорта или абсурд? Зачем в одном дворе Атырау установили 54 скамейки

Новости Казахстана 0 482

В Атырау разгорелся резонанс вокруг одного из дворов в микрорайоне Алмагуль. Поводом стало решение городских властей установить в этом дворе сразу 54 скамейки. Общественность и местные жители восприняли новость критически, усомнившись в целесообразности столь масштабного благоустройства, сообщает Lada.kz со ссылкой на "31 канал".

Кадр из видео
Кадр из видео

«Скамейки стоят, но на них никто не сидит»

По словам горожан, благоустройство двора в целом было нужным: появились футбольное поле и детская площадка, что действительно отвечает потребностям местных семей. Однако обилие скамеек вызвало вопросы. Многие из них пылятся без дела и остаются пустыми.

«Скамеек слишком много. Честно говоря, достаточно было бы 10–20. Остальные – просто лишние», – отметил житель Атырау Жумагали Ергалиев.

Скамейки выстроены в ряды почти через каждый метр, и, по мнению общественников, это не просто избыточно, но и выглядит как нерациональное расходование бюджетных средств.

Деньги потрачены, а нуждающиеся дворы остались без внимания

Общественный деятель Нурлан Жунасов задался вопросом: почему деньги вложили именно в этот двор, если в других частях города наблюдается дефицит элементарных удобств?

«Есть много дворов, где нет ни одной скамейки. Парки тоже не оснащены местами для отдыха. Почему не направили средства туда? Как вообще просчитали, что именно здесь нужно 54 скамейки? Я удивлён», – заявил он.

Власти объясняют: всё по плану

В городском отделе ЖКХ заверили, что установка скамеек – часть муниципального проекта «100 дворов». На установку лавочек и урн было выделено 3 миллиона тенге. Как пояснил исполняющий обязанности заведующего сектором Ербол Айткалиев, конкретно в этом дворе скамейки поставили из-за высокой плотности населения и нехватки свободного пространства. Поэтому они и были выстроены в линию, максимально компактно.

«Это не спонтанное решение. Всё предусмотрено проектом. Установка скамеек – часть комплексного благоустройства», – отметил Айткалиев.

Впереди — ещё 99 таких дворов

По информации акимата, до конца года в рамках проекта «100 дворов» аналогичные работы по благоустройству пройдут ещё в 99 дворах Атырау. Планируется строительство футбольных полей, обустройство детских площадок, пешеходных дорожек и установка освещения. Кроме того, в каждом из этих дворов появятся по 54 скамейки — аналогично первому примеру.

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Комментарии

1 комментарий(ев)
Галина63
Галина63
Что в головах может быть у людей, когда принимаются вот такие решения. Много людей живет в этом дворе, но это не означает, что они в один момент решили выйти посидеть на скамейке. Здесь 5-10 скамеек вполне достаточно, а между ними лучше поставить столы, чтобы например играть в шахматы или шашки. А, мы когда были детьми во дворе собирались за столом с девчонками и шили пупсикам одежду. А сейчас дети могут сидеть собирать пазлы по новым веяниям моды. Но 54 скамейки - это извините абсурд.
17.06.2025, 09:21
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