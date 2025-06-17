18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
517.45
598.59
6.58
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2025 LADA.KZ
17.06.2025, 13:44

Без карты и реквизитов: Halyk Bank запустил переводы по номеру телефона

Новости Казахстана 0 885

С июня 2025 года пользователи мобильного приложения Halyk получили возможность переводить средства по номеру телефона в другие банки, работающие с Open API. Это означает, что теперь не нужно запоминать длинные номера карт или уточнять банковские реквизиты — достаточно указать лишь номер телефона получателя и выбрать его банк, сообщает Lada.kz со ссылкой на Zakon.kz.

Фото: freepik
Фото: freepik

Переводы без реквизитов — только номер телефона

Деньги зачисляются мгновенно, вне зависимости от того, в каком банке обслуживается получатель. Главное условие — наличие подключения банка к системе Open API, разрабатываемой под эгидой Национальной платежной корпорации.

Простой и интуитивный процесс перевода

Чтобы воспользоваться новой услугой, пользователю достаточно:

  • открыть мобильное приложение Halyk;

  • перейти в раздел «Переводы»;

  • выбрать пункт «По номеру телефона»;

  • указать номер получателя и выбрать банк;

  • ввести сумму и подтвердить операцию.

Сервис доступен всем зарегистрированным пользователям — как резидентам Казахстана, так и нерезидентам.

Современная архитектура и надежная защита

По своей сути сервис аналогичен решениям других участников рынка мгновенных платежей. Однако в технической реализации Halyk использует собственные подходы к интеграции, безопасности и обработке транзакций. Несмотря на различия в архитектуре, для клиента перевод происходит просто и прозрачно, без лишних действий.

Позитивный отклик клиентов и рост межбанковских операций

Внедрение новой функции уже дало ощутимые результаты. Выросло количество межбанковских переводов, а также увеличился уровень удовлетворенности пользователей.

Новый функционал стал частью экосистемы Halyk, которая продолжает развиваться в направлении цифрового лидерства и ориентации на реальные потребности клиентов.

Курс на технологичность и удобство

Запуск переводов по номеру телефона стал очередным шагом в стратегии Halyk по упрощению повседневных финансовых операций. Банк делает ставку на инновации, безопасность и максимальную доступность сервисов, укрепляя доверие клиентов и задавая стандарты на рынке финансовых технологий Казахстана.

Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

"Уезжайте обратно!" — Грузия продолжает депортировать казахстанцев без права на въездНовости Казахстана
03.06.2025, 16:27 0
С 1 июля в Казахстане вводят новое ежемесячное пособиеНовости Казахстана
30.05.2025, 13:19 0
В Казахстане может начаться продажа нового вида недорогого мясаНовости Казахстана
27.05.2025, 18:14 0
"Скоро и дышать запретят": казахстанцы обсуждают новый штраф в 40 тысячНовости Казахстана
15.06.2025, 14:59 0
В Министерстве обороны сообщили, чьи дроны нашли в Западном КазахстанеНовости Казахстана
05.06.2025, 17:27 0

Последние комментарии

< >
Дорогу перекроют в центре Актау
Argallo → 3 дня ну да)) Между 2 и 6 мкр сколько меняли? Полгода дорога была закрыта.
«Я подумал, это Мальдивы»: стоматолог из Махачкалы восхитился чистотой моря в Актау
Ingul → Он трезвый был?
«И это еще не самое страшное»: генерал Гурулев объяснил, кто в ответе за русские аэродромы
Aqtau_2023 → Почему этот бывший генерал раньше то молчал, до атаки или когда сам пагоны носил. Так то после пожара, мы все горазды покричать.
В Казахстане объявят амнистию к 30-летию Конституции: кого освободят
Aqtau_2023 → Ждём а свободу Масимова. А то наверное уже загорел на Мальдивах.
«Мой сын не говорит и стал пугаться звуков»: в Актау родители жалуются на воспитателя детсада
Галина63 → Это конечно упущение родителей, нужно сразу же было принимать меры, как только первый раз заподозрили неладное. Теперь трудно будет что-либо доказать. А, эту с позволения сказать "воспитательницу" не…