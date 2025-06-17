Без карты и реквизитов: Halyk Bank запустил переводы по номеру телефона

С июня 2025 года пользователи мобильного приложения Halyk получили возможность переводить средства по номеру телефона в другие банки, работающие с Open API. Это означает, что теперь не нужно запоминать длинные номера карт или уточнять банковские реквизиты — достаточно указать лишь номер телефона получателя и выбрать его банк, сообщает Lada.kz со ссылкой на Zakon.kz.
Деньги зачисляются мгновенно, вне зависимости от того, в каком банке обслуживается получатель. Главное условие — наличие подключения банка к системе Open API, разрабатываемой под эгидой Национальной платежной корпорации.
Чтобы воспользоваться новой услугой, пользователю достаточно:
открыть мобильное приложение Halyk;
перейти в раздел «Переводы»;
выбрать пункт «По номеру телефона»;
указать номер получателя и выбрать банк;
ввести сумму и подтвердить операцию.
Сервис доступен всем зарегистрированным пользователям — как резидентам Казахстана, так и нерезидентам.
По своей сути сервис аналогичен решениям других участников рынка мгновенных платежей. Однако в технической реализации Halyk использует собственные подходы к интеграции, безопасности и обработке транзакций. Несмотря на различия в архитектуре, для клиента перевод происходит просто и прозрачно, без лишних действий.
Внедрение новой функции уже дало ощутимые результаты. Выросло количество межбанковских переводов, а также увеличился уровень удовлетворенности пользователей.
Новый функционал стал частью экосистемы Halyk, которая продолжает развиваться в направлении цифрового лидерства и ориентации на реальные потребности клиентов.
Запуск переводов по номеру телефона стал очередным шагом в стратегии Halyk по упрощению повседневных финансовых операций. Банк делает ставку на инновации, безопасность и максимальную доступность сервисов, укрепляя доверие клиентов и задавая стандарты на рынке финансовых технологий Казахстана.
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