Без карты и реквизитов: Halyk Bank запустил переводы по номеру телефона

С июня 2025 года пользователи мобильного приложения Halyk получили возможность переводить средства по номеру телефона в другие банки, работающие с Open API. Это означает, что теперь не нужно запоминать длинные номера карт или уточнять банковские реквизиты — достаточно указать лишь номер телефона получателя и выбрать его банк, сообщает Lada.kz со ссылкой на Zakon.kz.

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Переводы без реквизитов — только номер телефона

Деньги зачисляются мгновенно, вне зависимости от того, в каком банке обслуживается получатель. Главное условие — наличие подключения банка к системе Open API, разрабатываемой под эгидой Национальной платежной корпорации.

Простой и интуитивный процесс перевода

Чтобы воспользоваться новой услугой, пользователю достаточно:

открыть мобильное приложение Halyk;

перейти в раздел «Переводы» ;

выбрать пункт «По номеру телефона» ;

указать номер получателя и выбрать банк;

ввести сумму и подтвердить операцию.

Сервис доступен всем зарегистрированным пользователям — как резидентам Казахстана, так и нерезидентам.

Современная архитектура и надежная защита

По своей сути сервис аналогичен решениям других участников рынка мгновенных платежей. Однако в технической реализации Halyk использует собственные подходы к интеграции, безопасности и обработке транзакций. Несмотря на различия в архитектуре, для клиента перевод происходит просто и прозрачно, без лишних действий.

Позитивный отклик клиентов и рост межбанковских операций

Внедрение новой функции уже дало ощутимые результаты. Выросло количество межбанковских переводов, а также увеличился уровень удовлетворенности пользователей.

Новый функционал стал частью экосистемы Halyk, которая продолжает развиваться в направлении цифрового лидерства и ориентации на реальные потребности клиентов.

Курс на технологичность и удобство

Запуск переводов по номеру телефона стал очередным шагом в стратегии Halyk по упрощению повседневных финансовых операций. Банк делает ставку на инновации, безопасность и максимальную доступность сервисов, укрепляя доверие клиентов и задавая стандарты на рынке финансовых технологий Казахстана.