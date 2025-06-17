Петиция против ОСМС набирает обороты — Минздрав прокомментировал

В Министерстве здравоохранения Казахстана прокомментировали инициативу граждан, выступающих за отмену системы обязательного социального медицинского страхования (ОСМС). Поводом стал появившийся в Сети сбор подписей в поддержку соответствующей петиции, сообщает Lada.kz со ссылкой на NUR.KZ.

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Причины недовольства и позиция Минздрава

На брифинге в Службе центральных коммуникаций вице-министр здравоохранения Тимур Муратов ответил на вопрос журналистов о реакции ведомства на петицию. Как было отмечено, многие казахстанцы выражают недовольство качеством медицинской инфраструктуры и реализацией самой системы ОСМС.

В ответ Муратов подчеркнул, что прямая связь между состоянием инфраструктуры и отчислениями в систему ОСМС отсутствует.

«Инфраструктура – это инвестиции, в том числе за счет бюджета. Средства ОСМС не предназначены для строительства больниц или других объектов. В то же время министерство продолжает поддерживать обязательное социальное медицинское страхование, как один из важнейших механизмов в обеспечении равного доступа к медуслугам», – заявил он.

Критика со стороны депутатов и аудиторов

Ранее, в январе 2025 года, депутаты Парламента выразили обеспокоенность по поводу низкой вовлеченности населения в систему ОСМС. Кроме того, в работе Фонда медицинского страхования были выявлены серьезные нарушения.

Член Высшей аудиторской палаты Нурлан Нуржанов сообщил о ряде злоупотреблений. В частности, были обнаружены случаи оформления дорогостоящих медикаментов на граждан, давно уехавших из страны. Общий ущерб составил порядка 8 миллионов тенге.

По итогам аудита специалисты пришли к выводу, что Фонд ОСМС рискует не справиться с обязательствами уже к 2031 году.

Аудит и призывы к прозрачности

Летом 2024 года Высшая аудиторская палата завершила масштабную проверку Фонда обязательного медстрахования. В марте 2025 года один из депутатов потребовал немедленно обнародовать итоги аудита. Поводом стало то, что в процессе были выявлены нарушения на сумму около 32 миллиардов тенге.

Гражданская инициатива: что предлагает петиция

Нарастающее общественное недоверие к системе вылилось в запуск онлайн-петиции с требованием изменить действующую модель ОСМС. Среди предложений – возможность передачи накоплений родственникам, а также реформирование механизма распределения средств.

Основные положения ОСМС

Система обязательного социального медицинского страхования действует в Казахстане с 1 января 2020 года. Согласно официальной информации, ее принципы таковы:

Социальная направленность: государство оплачивает взносы за более чем 11 миллионов граждан из 15 льготных категорий.

Солидарная ответственность: финансирование системы лежит на государстве, работодателях и самих гражданах.

Равный доступ: каждый застрахованный гражданин имеет право на получение медицинской помощи, независимо от размера уплаченных взносов.

Принцип "деньги следуют за пациентом": гражданин сам выбирает поставщика медуслуг, если тот входит в систему Фонда.

Контроль качества: оплата услуг медорганизациям производится только после проверки объема и качества оказанной помощи.

ГОБМП — кто имеет право

Отдельно от ОСМС в Казахстане действует система гарантированного объема бесплатной медицинской помощи (ГОБМП), финансируемая из госбюджета. Она предоставляется:

гражданам Казахстана;

этническим казахам, вернувшимся на родину (кандасам);

беженцам;

иностранцам и лицам без гражданства, постоянно проживающим в РК и имеющим соответствующий статус.

Также временно пребывающие в стране иностранцы и лица, ищущие убежище, могут получать ГОБМП в случае заболеваний, представляющих опасность для окружающих.

Важно подчеркнуть, что ГОБМП предоставляется независимо от того, застрахован человек в системе ОСМС или нет.