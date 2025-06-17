Инфляция бьёт по кошельку казахстанцев: всё дорожает, кроме зарплат

Годовая инфляция в Казахстане вновь пошла вверх, затронув почти все категории товаров и услуг. Наиболее ощутимый рост цен зафиксирован в Алматы, а казахстанцы уже ощущают последствия на собственном бюджете, сообщает Lada.kz со ссылкой на Finratings.kz .

Фото: profile.ru

Инфляция ускорилась до 11,3%

По данным Национального банка РК, в мае 2025 года годовая инфляция составила 11,3%. Это выше показателя апреля, когда уровень инфляции был 10,7%. Эксперты отмечают, что рост цен наблюдается практически во всех секторах экономики.

Особенно сильно инфляция ударила по жителям Алматы, где она достигла 13% — это самый высокий показатель по стране.

Для сравнения: если год назад стандартная продуктовая корзина обходилась в 10 тысяч тенге, то сегодня за те же товары нужно заплатить уже 11 300 тенге.

Какие товары и услуги подорожали сильнее всего

Рост цен охватил все основные категории потребления. Особенно подорожали услуги, за ними следуют продовольственные и непродовольственные товары.

1. Продукты питания: +9,6% за год

— Килограмм сахара, стоивший 500 тенге в 2024 году, теперь обходится примерно в 550 тенге.

— Подорожание затронуло и другие базовые продукты – мясо, молоко, овощи.

2. Непродовольственные товары: +9%

— Например, смартфон, продававшийся за 100 тысяч тенге, теперь стоит около 109 тысяч.

— Также дорожает одежда, обувь, бытовая техника.

3. Услуги: +16% — абсолютный лидер по росту

— Коммунальные платежи, услуги транспорта и парикмахерские услуги выросли в цене особенно резко.

— Это означает, что даже базовые потребности теперь требуют большего бюджета.

География инфляции: почти вся страна под ударом

Согласно официальной статистике, инфляция ускорилась в 16 из 20 регионов страны. Только в трех регионах наблюдается снижение темпов роста, и лишь в одном ситуация осталась неизменной. Таким образом, повышение стоимости жизни затрагивает практически всех казахстанцев, независимо от места проживания.

Что означает инфляция для простых граждан

Повышение цен напрямую влияет на качество жизни. Если заработная плата не растет пропорционально инфляции, покупательная способность населения снижается.

Сбережения обесцениваются — особенно те, что хранятся "под подушкой".

Семьи начинают экономить: сначала на отдыхе и досуге, затем — на питании и даже медикаментах.

Увеличивается финансовая нагрузка, особенно на малообеспеченные слои населения.

Как защитить бюджет от инфляции

Эксперты рекомендуют несколько простых, но эффективных шагов, которые помогут смягчить удар инфляции по семейному бюджету: