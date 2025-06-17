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17.06.2025, 16:38

В Казахстане могут построить вторую АЭС раньше первой: заявление вице-премьера

Новости Казахстана 0 519

В стране обсуждается возможность одновременного развития двух атомных электростанций. Первый заместитель премьер-министра Роман Скляр не исключил, что вторая АЭС может быть построена быстрее первой. Об этом он заявил журналистам, сообщает Lada.kz со ссылкой на Tengrinews.kz.

Фото: gov.kz
Фото: gov.kz

Всё зависит от технологий подрядчика

По словам Романа Скляра, ключевым фактором в сроках реализации станет выбранная технология строительства:

«Все будет зависеть от технологии компании, которая будет строить», — пояснил он.

Это означает, что темпы и этапы возведения напрямую зависят от технических решений, предложенных потенциальными подрядчиками.

Правительство не намерено затягивать со вторым проектом

Вице-премьер подчеркнул, что кабмин планирует развивать оба проекта параллельно:

«Мы планируем не затягивать со строительством второй АЭС», — отметил он.

Таким образом, вторая атомная станция может быть введена в эксплуатацию даже раньше первой, если используемая технология окажется более быстрой в реализации.

Стоимость пока неизвестна

Конкретные данные о стоимости будущей атомной станции пока отсутствуют. Как уточнил Скляр, цена будет известна лишь после завершения технико-экономического обоснования проекта (ТЭО).

Подготовка специалистов продолжается

Также он напомнил о работе по подготовке кадров для будущих объектов атомной энергетики. По его словам, казахстанцы уже начали обучаться:

  • для работы на атомных станциях,

  • для участия в научных исследованиях в области ядерной энергетики.

Этот процесс курирует Агентство по атомной энергии, ранее об этом заявлял его председатель Алмасадам Саткалиев.

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