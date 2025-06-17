В Казахстане могут построить вторую АЭС раньше первой: заявление вице-премьера

В стране обсуждается возможность одновременного развития двух атомных электростанций. Первый заместитель премьер-министра Роман Скляр не исключил, что вторая АЭС может быть построена быстрее первой. Об этом он заявил журналистам, сообщает Lada.kz со ссылкой на Tengrinews.kz.
По словам Романа Скляра, ключевым фактором в сроках реализации станет выбранная технология строительства:
«Все будет зависеть от технологии компании, которая будет строить», — пояснил он.
Это означает, что темпы и этапы возведения напрямую зависят от технических решений, предложенных потенциальными подрядчиками.
Вице-премьер подчеркнул, что кабмин планирует развивать оба проекта параллельно:
«Мы планируем не затягивать со строительством второй АЭС», — отметил он.
Таким образом, вторая атомная станция может быть введена в эксплуатацию даже раньше первой, если используемая технология окажется более быстрой в реализации.
Конкретные данные о стоимости будущей атомной станции пока отсутствуют. Как уточнил Скляр, цена будет известна лишь после завершения технико-экономического обоснования проекта (ТЭО).
Также он напомнил о работе по подготовке кадров для будущих объектов атомной энергетики. По его словам, казахстанцы уже начали обучаться:
для работы на атомных станциях,
для участия в научных исследованиях в области ядерной энергетики.
Этот процесс курирует Агентство по атомной энергии, ранее об этом заявлял его председатель Алмасадам Саткалиев.
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