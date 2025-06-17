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17.06.2025, 17:21

Пенсии и прожиточный минимум в Казахстане — за чертой бедности по версии Всемирного банка

Новости Казахстана 0 650

Всемирный банк пересмотрел международную черту бедности, учитывая обновленные данные о паритетах покупательной способности (ППС), опубликованные Программой международных сопоставлений (ICP) в мае 2024 года. ППС позволяет перевести разные национальные валюты в единую сопоставимую единицу, учитывая уровень цен в каждой стране, сообщает Lada.kz со ссылкой на КазТАГ.

 

 

© Sputnik / Абзал Калиев
© Sputnik / Абзал Калиев

Обновленные стандарты бедности

На основании новых расчетов Всемирный банк установил новую планку бедности — $3 в день на человека, что эквивалентно примерно $90–93 в месяц. Это выше предыдущего уровня в $2,15 в день, рассчитанного по ППС 2017 года.

Казахстанские показатели не дотягивают до новых стандартов

С учетом текущего обменного курса, установленного Казахстанской фондовой биржей (KASE) 16 июня 2025 года — Т511,86 за $1, месячный доход в пределах нового международного порога бедности составляет Т46 067–47 603.

На этом фоне два ключевых социально-экономических показателя в Казахстане оказались ниже этой черты:

  • Минимальный размер базовой пенсионной выплаты на 2025 год составляет Т32 360.

  • Прожиточный минимум установлен на уровне Т46 228 тенге.

Таким образом, и базовая пенсия, и прожиточный минимум, особенно в месяцы с 31 днем, оказываются ниже установленного Всемирным банком уровня бедности.

Что это означает для казахстанцев

Фактическое несоответствие национальных стандартов уровня жизни международным критериям указывает на то, что значительная часть населения Казахстана может считаться бедной по международной классификации, несмотря на формальное соответствие внутренним нормативам.

Ситуация подчеркивает необходимость пересмотра подходов к социальной политике, особенно в отношении пенсионеров и малообеспеченных слоев населения. Вопрос о пересмотре размера пенсий и прожиточного минимума может стать предметом широкой общественной и экспертной дискуссии.

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