В Казахстане временно отменили обязательную цифровую регистрацию для водителей фур

С 17 июня 2025 года в Казахстане вступили в силу временные изменения в правилах оформления транспортных документов для водителей грузовиков. Согласно новому приказу, размещенному на портале online.zakon.kz , до 1 июня 2026 года владельцам большегрузного транспорта разрешено не регистрировать путевые листы и товарно-транспортные накладные (ТТН) в Единой системе управления транспортными документами (ЕСУТД), сообщает Lada.kz со ссылкой на Finratings.kz .

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Кого коснется послабление

Нововведение распространяется на:

физических и юридических лиц, занимающихся грузоперевозками;

транспорт, масса которого превышает 3,5 тонны.

Ранее все подобные документы требовалось в обязательном порядке вносить в ЕСУТД. Теперь это требование временно отменено.

Что изменилось на практике

Министерство транспорта пояснило, что данная мера направлена на облегчение работы бизнеса. Причины временной отмены:

ЕСУТД нуждается в техническом совершенствовании;

бизнесу требуется больше времени для перехода на цифровой формат;

важно не тормозить логистические процессы из-за технических сложностей.

Как это выглядит на практике:

«Если у вас, к примеру, компания по доставке стройматериалов в Павлодаре, то раньше каждый рейс грузовика нужно было регистрировать онлайн — даже если вы просто перевозите кирпичи на соседний склад. Теперь достаточно оформить бумажные путевой лист и ТТН и можно спокойно ехать».

Важные нюансы

Несмотря на временное послабление, полностью от бумажной отчетности никто не освобождает. Водители и компании обязаны соблюдать следующие условия:

Путевой лист и ТТН должны быть оформлены правильно , даже если они не в электронном виде;

Электронный документооборот не отменяется — те, кто уже работает через ЕСУТД, могут продолжать это делать;

Документы должны находиться при водителе во время рейса, особенно в случае дорожных проверок.

Срок действия нового порядка