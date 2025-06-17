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17.06.2025, 18:11

В Казахстане временно отменили обязательную цифровую регистрацию для водителей фур

Новости Казахстана 0 428

С 17 июня 2025 года в Казахстане вступили в силу временные изменения в правилах оформления транспортных документов для водителей грузовиков. Согласно новому приказу, размещенному на портале online.zakon.kz, до 1 июня 2026 года владельцам большегрузного транспорта разрешено не регистрировать путевые листы и товарно-транспортные накладные (ТТН) в Единой системе управления транспортными документами (ЕСУТД), сообщает Lada.kz со ссылкой на Finratings.kz.

tr.pinterest.com
tr.pinterest.com

Кого коснется послабление

Нововведение распространяется на:

  • физических и юридических лиц, занимающихся грузоперевозками;

  • транспорт, масса которого превышает 3,5 тонны.

Ранее все подобные документы требовалось в обязательном порядке вносить в ЕСУТД. Теперь это требование временно отменено.

Что изменилось на практике

Министерство транспорта пояснило, что данная мера направлена на облегчение работы бизнеса. Причины временной отмены:

  • ЕСУТД нуждается в техническом совершенствовании;

  • бизнесу требуется больше времени для перехода на цифровой формат;

  • важно не тормозить логистические процессы из-за технических сложностей.

Как это выглядит на практике:

«Если у вас, к примеру, компания по доставке стройматериалов в Павлодаре, то раньше каждый рейс грузовика нужно было регистрировать онлайн — даже если вы просто перевозите кирпичи на соседний склад. Теперь достаточно оформить бумажные путевой лист и ТТН и можно спокойно ехать».

Важные нюансы

Несмотря на временное послабление, полностью от бумажной отчетности никто не освобождает. Водители и компании обязаны соблюдать следующие условия:

  • Путевой лист и ТТН должны быть оформлены правильно, даже если они не в электронном виде;

  • Электронный документооборот не отменяется — те, кто уже работает через ЕСУТД, могут продолжать это делать;

  • Документы должны находиться при водителе во время рейса, особенно в случае дорожных проверок.

Срок действия нового порядка

  • Нововведение вступило в силу с 17 июня 2025 года;

  • Послабление будет действовать до 1 июня 2026 года.

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