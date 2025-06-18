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17.06.2025, 19:01

В Казахстане временно приостановили выдачу льготной ипотеки

Новости Казахстана 0 431

"Отбасы банк" сообщил о временной приостановке выдачи ипотечных займов по популярной льготной программе "Наурыз". В июне 2025 года оформить кредит смогут лишь некоторые из прошедших отбор участников. Ограничения связаны с превышением плана по финансированию, сообщает Lada.kz со ссылкой на NUR.KZ.

Фото: hoff.ru
Фото: hoff.ru

Программа вызвала ажиотаж

Напомним, что прием заявок на участие в программе "Наурыз" прошел в марте. Ипотека выдается сроком на 19 лет под ставку 7% или 9% годовых. Только за первые месяцы реализации нового этапа 2 499 казахстанцев уже смогли приобрести жилье по этой схеме.

Однако в июне часть заемщиков столкнулась с неожиданной проблемой — кредит не выдали, несмотря на одобрение заявки.

Причина — перерасход бюджета

В банке пояснили, что высокий интерес к программе привел к ускоренному расходованию доступных средств. Для финансирования ипотек "Отбасы банк" использует механизм размещения социальных облигаций на Казахстанской фондовой бирже (KASE).

  • В 2025 году таким образом удалось привлечь 85,02 млрд тенге.

  • Однако за первые три месяца действия программы общий объем выданных займов уже достиг 105,8 млрд тенге.

В связи с этим было принято решение ограничить объем выдачи ипотек до следующего месяца.

Кто получит кредиты в июне

Выдача ипотек в июне будет продолжена, но лишь для тех участников, которые уже:

  • зарегистрировали договор залога;

  • подписали графики платежей;

  • оформили договор займа.

Что будет с остальными участниками

Остальные заемщики, чьи заявки одобрены, но документы пока не оформлены, получат кредиты в следующем месяце. При этом за ними сохраняются брони на выбранные квартиры у застройщиков.

"Отбасы банк" заверил, что свяжется с каждым заемщиком персонально и сообщит о возобновлении выдачи кредитов.

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