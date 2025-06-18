Китай выделит странам Центральной Азии 1,5 млрд юаней в виде безвозмездной помощи

На саммите «Центральная Азия – Китай», который проходит в Астане, председатель КНР Си Цзиньпин объявил о масштабной инициативе по поддержке государств региона, сообщает Lada.kz

Фото: Акорда

Подарок от Пекина: о чем идет речь

Выступая на пленарной сессии саммита, китайский лидер заявил, что Пекин предоставит странам Центральной Азии гранты на общую сумму 1,5 миллиарда юаней. Эти средства будут направлены на реализацию социально значимых проектов.

«Китай готов предоставить безвозмездный грант в размере 1,5 миллиарда юаней для реализации значимых проектов, направленных на повышение благосостояния населения стран Центральной Азии и поддержку их самостоятельного пути развития», — заявил Си Цзиньпин.

Поддержка профессионального образования

Помимо финансовой помощи, Китай намерен сделать вклад и в развитие человеческого капитала в регионе. В ближайшие два года планируется выделить 3000 квот для граждан стран Центральной Азии. Эти квоты позволят пройти профессиональные курсы на территории КНР.

Итоги саммита: углубление сотрудничества

Форум в Астане стал площадкой для обсуждения широкого круга вопросов. Лидеры стран Центральной Азии и Китая обсудили перспективы дальнейшего взаимодействия в таких сферах, как:

торговля и инвестиции,

энергетика и «зелёная» экономика,

транспорт и логистика,

культурный и гуманитарный обмен.

Также обсуждались вопросы ядерной энергетики и технологического партнерства.

Контекст

Инициатива Пекина по выделению грантов и образовательных квот вписывается в более широкий контекст укрепления связей Китая со странами Центральной Азии. Подобные меры рассматриваются как проявление "мягкой силы", направленной на расширение влияния КНР в регионе.