Граница с Китаем меняется: Казахстан построит новый объездной маршрут

На казахстанско-китайской границе планируют построить новую объездную трассу. Проект направлен на улучшение логистики и снижение нагрузки на существующие транспортные маршруты. Об этом сообщается в Telegram-канале правительства РК, передает Lada.kz .

© Photo : Министерство транспорта Казахстана

Где появится дорога

Новая дорога будет проложена в районе пункта пропуска «Нур Жолы» — одного из ключевых логистических узлов на границе с КНР. Решение о реализации инфраструктурного проекта обсуждалось на встрече премьер-министра Олжаса Бектенова с председателем бельгийской компании Sarens — Людо Саренсом.

Основные параметры трассы

Проект предусматривает строительство:

объездного участка протяженностью 3,2 километра ;

трассы шириной 12 метров , предназначенной для движения крупногабаритных транспортных средств весом свыше 100 тонн ;

парковочных зон на общей площади 81,6 гектара.

В дополнение к этому планируется возведение автодорожного моста и установка необходимой инженерной инфраструктуры.

Кто профинансирует строительство

Все работы будут выполнены на средства частного инвестора. Финансирование проекта берет на себя компания Sarens. Общая сумма инвестиций составит около 50 миллионов долларов США.

Ожидаемый эффект

Новая дорога, как ожидается, значительно повысит пропускную способность транспортной системы в приграничной зоне, а также разгрузит действующие маршруты, улучшив скорость и безопасность передвижения грузового транспорта.

Проект станет важным шагом в развитии транзитного потенциала Казахстана и углублении экономического взаимодействия с Китаем.