«Это просто ужас»: казахстанцы шокированы условиями в поездах

Жители Казахстана массово выражают недовольство качеством железнодорожных перевозок. Поводом стала публикация в соцсетях, где один из пассажиров поезда Алматы – Костанай рассказал о поездке, которую многие пользователи сравнили с «путешествием в прошлый век», сообщает Lada.kz

Фото: Instagram/ilovekostanayy

«Комары кусают, воды нет»: как выглядит поездка на юг страны

В посте, опубликованном на странице сообщества ilovekostanayy, пассажирка пожаловалась на отсутствие элементарных удобств в вагоне. По её словам, в поездке не было горячей воды — самовар оказался сломан. Проводник разносил кипяток в чайнике, за что пассажирка его поблагодарила, однако задалась вопросом: почему вообще люди вынуждены сталкиваться с такими условиями?

Кроме того, женщина отметила духоту в вагоне и обилие комаров, которые залетали через открытые окна и мешали спать её ребёнку. Сообщение вызвало бурную реакцию — под постом началась активная дискуссия, в которой пользователи стали делиться схожими историями.

Платим по-новому, едем по-старому

Многие комментаторы сравнили уровень сервиса с железными дорогами в соседних странах. Один из пассажиров рассказал, что преодолел 700 километров по территории России с комфортом: «Кулеры, автоматы, не трясёт, чисто — а у нас, как испытание».

Особое внимание было уделено длительности и тяжести поездки по маршруту Алматы – Костанай. Пользователи отметили, что летом она особенно утомительна из-за жары и отсутствия кондиционеров: «Едем 12 часов, как будто всё осталось на уровне 1990-х».

Некоторые комментаторы поставили под сомнение обещания по обновлению вагонного состава: «Говорили, что составы модернизируют до конца года, но, похоже, поменяли пару вагонов — для отчётности».

Жалобы и на другие направления

Критика коснулась не только маршрута Алматы – Костанай. Пассажиры упомянули и регулярные опоздания на других линиях. В частности, поезд Алматы – Семей, по их словам, прибыл в Балхаш с опозданием более двух часов.

Люди также недоумевают, почему при растущих ценах на билеты сервис остаётся прежним. «Люди платят, а элементарных условий — нет», — резюмировали в комментариях.

Перевозчик ответил: обновляем составы «по мере возможности»

В ответ на волну критики компания ТОО «Турксибастана», обслуживающая указанный маршрут, опубликовала официальный комментарий. В нём говорится, что обновление вагонов осуществляется постепенно, в рамках имеющихся ресурсов.

«Конкретный вагон прошёл все проверки и допущен к движению. Кондиционеры в нём не предусмотрены производителем, но окна функционируют исправно. Приносим извинения за причинённые неудобства», — заявили в компании.

Тем не менее, пассажиры продолжают настаивать на системных изменениях. По их мнению, комфорт должен быть не роскошью, а стандартом для всех — особенно с учётом длительности маршрутов и высокой стоимости билетов.