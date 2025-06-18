"Удар молотком по голове": водителя в Шымкенте избили за просьбу оплатить проезд

В Шымкенте 34-летний водитель автобуса Максат Жолаев был жестоко избит после того, как попросил пассажира оплатить проезд. Инцидент произошел у рынка «Бекжан». Сейчас мужчина продолжает лечение в больнице, его состояние оценивается как средней степени тяжести, сообщает Lada.kz со ссылкой на телеканал Otyrar.
По словам пострадавшего, он сделал замечание одному из молодых пассажиров, потребовав оплату за проезд. Подросток отказался, начал грубо выражаться и предложил выйти для разговора на улицу.
«Вышел — а там уже трое ждали. Один ударил меня молотком по голове, у другого в руках был кастет. Били по лицу, разорвало щеку. Потом я потерял сознание», — рассказал Жолаев.
Свидетели происшествия — пассажиры, находившиеся на остановке, — оказали первую помощь и вызвали бригаду скорой. Жолаева в бессознательном состоянии госпитализировали.
«Пациент был доставлен в приёмное отделение с травмами головы. После оказания неотложной помощи его перевели в нейрохирургическое отделение», — сообщил заместитель главврача Ерлан Курбанходжаев.
Сейчас пострадавший находится в обычной палате, его состояние стабилизировалось, но остаётся средней степени тяжести.
Полиция задержала одного из нападавших — несовершеннолетнего в возрасте 17 лет. Против него возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». По решению суда подросток арестован на два месяца.
Следствие продолжается, выясняются обстоятельства и возможные соучастники нападения.
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