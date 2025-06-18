"Удар молотком по голове": водителя в Шымкенте избили за просьбу оплатить проезд

В Шымкенте 34-летний водитель автобуса Максат Жолаев был жестоко избит после того, как попросил пассажира оплатить проезд. Инцидент произошел у рынка «Бекжан». Сейчас мужчина продолжает лечение в больнице, его состояние оценивается как средней степени тяжести, сообщает Lada.kz со ссылкой на телеканал Otyrar.

Кадр из видео телеканала Otyrar

Конфликт начался с требования оплатить проезд

По словам пострадавшего, он сделал замечание одному из молодых пассажиров, потребовав оплату за проезд. Подросток отказался, начал грубо выражаться и предложил выйти для разговора на улицу.

«Вышел — а там уже трое ждали. Один ударил меня молотком по голове, у другого в руках был кастет. Били по лицу, разорвало щеку. Потом я потерял сознание», — рассказал Жолаев.

Очевидцы вызвали скорую помощь

Свидетели происшествия — пассажиры, находившиеся на остановке, — оказали первую помощь и вызвали бригаду скорой. Жолаева в бессознательном состоянии госпитализировали.

«Пациент был доставлен в приёмное отделение с травмами головы. После оказания неотложной помощи его перевели в нейрохирургическое отделение», — сообщил заместитель главврача Ерлан Курбанходжаев.

Сейчас пострадавший находится в обычной палате, его состояние стабилизировалось, но остаётся средней степени тяжести.

Подозреваемый — 17-летний подросток

Полиция задержала одного из нападавших — несовершеннолетнего в возрасте 17 лет. Против него возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». По решению суда подросток арестован на два месяца.

Следствие продолжается, выясняются обстоятельства и возможные соучастники нападения.