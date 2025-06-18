В Казахстане пенсионерке приостановили выплаты за то, что она копила на санаторий

Пенсионерка из Петропавловска лишилась пенсионных выплат после того, как в течение нескольких месяцев не пользовалась своими деньгами. Женщина-инвалид, которая копила средства на оздоровительную поездку, неожиданно обнаружила, что её счет оказался пуст, а выплаты — заморожены, сообщает Lada.kz со ссылкой на телеканал "Астана" .

Фото: ortcom.kz

Копила на лечение, а осталась без денег

Как рассказала Ирина Панфилова, ее 72-летняя мать давно не снимала пенсию, поскольку редко выходит из дома из-за проблем со здоровьем. Женщина планировала накопленные средства потратить на поездку в санаторий, но, когда пришла в банк, чтобы воспользоваться своими сбережениями, выяснилось: на счету — ноль, а выплаты и вовсе приостановлены.

«Нам в соцзащите сообщили, что банк три месяца назад направил им уведомление о том, что по счету нет движения с декабря. Хотя мама в марте снимала деньги! Почему тогда, увидев операцию, выплаты не возобновили автоматически?» — возмущается Панфилова.

Теперь семье предстоит пройти целую бюрократическую процедуру: взять в банке подтверждение, что счет существует, указать его номер, подать заявление в отдел социальной защиты. Рассмотрение обращения займет до восьми рабочих дней. Возобновление выплат возможно только с июля.

Ответ чиновников: всё по закону

В отделе соцзащиты пояснили, что действовали строго в рамках действующего законодательства. Если пенсионер не снимает средства три месяца подряд, то банк обязан направить соответствующую информацию в госорганы. В таких случаях выплаты приостанавливаются до выяснения обстоятельств.

«Если получатель пенсии копит деньги, он должен подать заявление. В данном случае гражданка к нам не обращалась, поэтому с 1 мая выплаты были остановлены на основании данных, поступивших в апреле», — сообщил Адай Карагожин, руководитель отдела по социальному обеспечению.

Юрист: уведомлять надо заранее

Юрист Олег Хрупин подтвердил, что такие меры возможны, но только после проверки. Он также подчеркнул, что пенсионерам необходимо заранее сообщать о возможных нововведениях в законодательстве, особенно если они касаются приостановки жизненно важных выплат.

«Если были внесены изменения в социальный кодекс, то о них должны были официально информировать население, в частности людей пожилого возраста», — отметил он.

«Мы просто ходим по кругу»

Ирина Панфилова уверена: ситуация с ее матерью — далеко не единичная. По ее словам, они не получали никаких уведомлений о возможной блокировке. Кроме того, она недоумевает, почему в случае с пенсионерами-инвалидами не предусмотрена проверка со стороны соцработников.

«Почему нельзя было просто прийти и проверить, что с человеком случилось? Мама с инвалидностью — она не может часто выходить. Нам сказали: если не подадим заявление до 20 июня, то следующая пенсия только в августе», — говорит женщина.

Деньги вернут — но не сразу

В соцзащите заверили, что все «недоплаченные» средства будут возвращены пенсионерке в полном объеме, но лишь в следующем месяце — при условии, что все необходимые документы будут поданы вовремя.