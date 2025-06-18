18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
518.81
596.27
6.63
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2025 LADA.KZ
18.06.2025, 09:11

Грозит пожизненное: в Грузии задержаны граждане Казахстана

Новости Казахстана 0 1 599

В Грузии арестованы два гражданина Казахстана. По данным Министерства внутренних дел страны, их подозревают в незаконном приобретении, хранении и попытке сбыта наркотических веществ. Обвинения предъявлены в рамках широкой антинаркотической кампании, проходящей по всей стране, сообщает Lada.kz со ссылкой на Sputnik.

 

© photo: Sputnik / Stringer
© photo: Sputnik / Stringer

Обнаруженные наркотики

Как сообщает МВД Грузии, задержание произошло в период с 17 марта по 16 апреля 2025 года. В ходе обыска у подозреваемых, а также в их автомобиле, сотрудники полиции нашли подготовленные к продаже наркотические средства:

  • Метадон

  • Марихуана

Согласно действующему грузинскому законодательству, в случае признания вины, задержанным грозит от 20 лет лишения свободы до пожизненного заключения.

Массовые задержания по наркотическим делам

Дело граждан Казахстана – часть масштабной операции грузинской полиции. За один месяц — с 17 марта по 16 апреля — было задержано 65 человек, большинство из которых подозреваются в сбыте наркотиков.

Среди задержанных — не только граждане Грузии, но и иностранцы, в том числе:

  • Азербайджан

  • Иран

  • Турция

  • Румыния

  • Украина

  • Малайзия

  • Беларусь

  • Казахстан

Законодательные изменения: ужесточение наказаний

Рост числа задержаний совпал с обсуждением и принятием в парламенте Грузии изменений в законодательство, касающееся наркопреступлений. Поправки коснулись сразу восьми законов и направлены на ужесточение наркополитики.

Среди ключевых нововведений:

  • Наркоторговля отнесена к числу тяжких преступлений, находящихся под особым контролем государства — наравне с организованной преступностью, рэкетом и криминальным сообществом "воров в законе".

  • Имущество, приобретенное наркоторговцами и их близкими на незаконные доходы, будет конфисковано в пользу государства.

  • Повышены сроки лишения свободы за сбыт и распространение наркотиков.

Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

"Уезжайте обратно!" — Грузия продолжает депортировать казахстанцев без права на въездНовости Казахстана
03.06.2025, 16:27 0
С 1 июля в Казахстане вводят новое ежемесячное пособиеНовости Казахстана
30.05.2025, 13:19 0
В Казахстане может начаться продажа нового вида недорогого мясаНовости Казахстана
27.05.2025, 18:14 0
"Скоро и дышать запретят": казахстанцы обсуждают новый штраф в 40 тысячНовости Казахстана
15.06.2025, 14:59 0
В Министерстве обороны сообщили, чьи дроны нашли в Западном КазахстанеНовости Казахстана
05.06.2025, 17:27 0

Последние комментарии

< >
Дорогу перекроют в центре Актау
Argallo → 3 дня ну да)) Между 2 и 6 мкр сколько меняли? Полгода дорога была закрыта.
«Я подумал, это Мальдивы»: стоматолог из Махачкалы восхитился чистотой моря в Актау
Ingul → Он трезвый был?
«И это еще не самое страшное»: генерал Гурулев объяснил, кто в ответе за русские аэродромы
Aqtau_2023 → Почему этот бывший генерал раньше то молчал, до атаки или когда сам пагоны носил. Так то после пожара, мы все горазды покричать.
В Казахстане объявят амнистию к 30-летию Конституции: кого освободят
Aqtau_2023 → Ждём а свободу Масимова. А то наверное уже загорел на Мальдивах.
«Мой сын не говорит и стал пугаться звуков»: в Актау родители жалуются на воспитателя детсада
Галина63 → Это конечно упущение родителей, нужно сразу же было принимать меры, как только первый раз заподозрили неладное. Теперь трудно будет что-либо доказать. А, эту с позволения сказать "воспитательницу" не…