Грозит пожизненное: в Грузии задержаны граждане Казахстана

В Грузии арестованы два гражданина Казахстана. По данным Министерства внутренних дел страны, их подозревают в незаконном приобретении, хранении и попытке сбыта наркотических веществ. Обвинения предъявлены в рамках широкой антинаркотической кампании, проходящей по всей стране, сообщает Lada.kz со ссылкой на Sputnik.
Как сообщает МВД Грузии, задержание произошло в период с 17 марта по 16 апреля 2025 года. В ходе обыска у подозреваемых, а также в их автомобиле, сотрудники полиции нашли подготовленные к продаже наркотические средства:
Метадон
Марихуана
Согласно действующему грузинскому законодательству, в случае признания вины, задержанным грозит от 20 лет лишения свободы до пожизненного заключения.
Дело граждан Казахстана – часть масштабной операции грузинской полиции. За один месяц — с 17 марта по 16 апреля — было задержано 65 человек, большинство из которых подозреваются в сбыте наркотиков.
Среди задержанных — не только граждане Грузии, но и иностранцы, в том числе:
Азербайджан
Иран
Турция
Румыния
Украина
Малайзия
Беларусь
Казахстан
Рост числа задержаний совпал с обсуждением и принятием в парламенте Грузии изменений в законодательство, касающееся наркопреступлений. Поправки коснулись сразу восьми законов и направлены на ужесточение наркополитики.
Среди ключевых нововведений:
Наркоторговля отнесена к числу тяжких преступлений, находящихся под особым контролем государства — наравне с организованной преступностью, рэкетом и криминальным сообществом "воров в законе".
Имущество, приобретенное наркоторговцами и их близкими на незаконные доходы, будет конфисковано в пользу государства.
Повышены сроки лишения свободы за сбыт и распространение наркотиков.
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