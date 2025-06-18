Грозит пожизненное: в Грузии задержаны граждане Казахстана

В Грузии арестованы два гражданина Казахстана. По данным Министерства внутренних дел страны, их подозревают в незаконном приобретении, хранении и попытке сбыта наркотических веществ. Обвинения предъявлены в рамках широкой антинаркотической кампании, проходящей по всей стране, сообщает Lada.kz со ссылкой на Sputnik.

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Обнаруженные наркотики

Как сообщает МВД Грузии, задержание произошло в период с 17 марта по 16 апреля 2025 года. В ходе обыска у подозреваемых, а также в их автомобиле, сотрудники полиции нашли подготовленные к продаже наркотические средства:

Метадон

Марихуана

Согласно действующему грузинскому законодательству, в случае признания вины, задержанным грозит от 20 лет лишения свободы до пожизненного заключения.

Массовые задержания по наркотическим делам

Дело граждан Казахстана – часть масштабной операции грузинской полиции. За один месяц — с 17 марта по 16 апреля — было задержано 65 человек, большинство из которых подозреваются в сбыте наркотиков.

Среди задержанных — не только граждане Грузии, но и иностранцы, в том числе:

Азербайджан

Иран

Турция

Румыния

Украина

Малайзия

Беларусь

Казахстан

Законодательные изменения: ужесточение наказаний

Рост числа задержаний совпал с обсуждением и принятием в парламенте Грузии изменений в законодательство, касающееся наркопреступлений. Поправки коснулись сразу восьми законов и направлены на ужесточение наркополитики.

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