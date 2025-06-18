Казахстанцы забыли о миллиардах в ЕНПФ: кто может вернуть деньги

По состоянию на 1 июня 2025 года в Едином накопительном пенсионном фонде (ЕНПФ) остаются невостребованными пенсионные накопления на сумму 37,3 млрд тенге. Об этом сообщили в пресс-службе фонда, передаёт NUR.KZ. Всего средства не были востребованы на 264 695 индивидуальных пенсионных счетах, сообщает Lada.kz со ссылкой на NUR.KZ.
Согласно официальным данным, среди тех, кто по разным причинам не забрал свои пенсионные средства, значатся три основные категории:
148 335 человек — умершие вкладчики. Их накопления могут быть переданы законным наследникам.
59 800 человек — уехали на постоянное место жительства за границу. Эти лица сохраняют право на получение своих средств.
56 560 человек — достигли пенсионного возраста, но не оформили выплаты. Эти граждане могут подать заявление и начать получать выплаты.
ЕНПФ выполняет не только функцию хранения пенсионных взносов, но и обеспечивает различные виды выплат. На сегодняшний день фонд производит:
Ежемесячные выплаты лицам, достигшим пенсионного возраста.
Единовременные выплаты для улучшения жилищных условий или лечения.
Выплаты по наследству в случае смерти вкладчика.
Выплаты лицам, выезжающим на ПМЖ за пределы Казахстана.
Выплаты по графику лицам с установленной инвалидностью.
Единовременные выплаты на погребение.
Переводы накоплений в страховые компании.
Несмотря на наличие у вкладчиков законного права на эти выплаты, часть средств остаётся невостребованной.
Вне зависимости от причины, по которой средства остаются в ЕНПФ, граждане или их законные представители могут обратиться за их получением.
1. Для пенсионеров:
Если гражданин уже получает базовую и солидарную пенсию из государственного бюджета, выплаты из ЕНПФ могут быть назначены в проактивном режиме — без необходимости подавать заявление.
Если пенсионер пока не оформил государственные пенсии, то для назначения всех выплат ему нужно обратиться в ЦОН по месту жительства.
2. Для тех, кто уехал за границу:
Лица, сменившие гражданство и переехавшие за пределы Казахстана на ПМЖ, могут получить накопления, подав заявление и документы в любое отделение ЕНПФ.
Обратиться можно лично, через доверенное лицо или по почте.
3. Для наследников умерших вкладчиков:
Пенсионные накопления не аннулируются после смерти человека.
Наследники могут получить эти средства, обратившись к нотариусу и оформив свидетельство о праве на наследство.
Отдельно предусмотрены выплаты на погребение, которые не подлежат налогообложению.
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