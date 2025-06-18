Казахстанцы забыли о миллиардах в ЕНПФ: кто может вернуть деньги

По состоянию на 1 июня 2025 года в Едином накопительном пенсионном фонде (ЕНПФ) остаются невостребованными пенсионные накопления на сумму 37,3 млрд тенге . Об этом сообщили в пресс-службе фонда, передаёт NUR.KZ. Всего средства не были востребованы на 264 695 индивидуальных пенсионных счетах, сообщает Lada.kz со ссылкой на NUR.KZ.

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Кто оставил свои накопления в ЕНПФ

Согласно официальным данным, среди тех, кто по разным причинам не забрал свои пенсионные средства, значатся три основные категории:

148 335 человек — умершие вкладчики. Их накопления могут быть переданы законным наследникам.

59 800 человек — уехали на постоянное место жительства за границу. Эти лица сохраняют право на получение своих средств.

56 560 человек — достигли пенсионного возраста, но не оформили выплаты. Эти граждане могут подать заявление и начать получать выплаты.

Какие выплаты осуществляет ЕНПФ

ЕНПФ выполняет не только функцию хранения пенсионных взносов, но и обеспечивает различные виды выплат. На сегодняшний день фонд производит:

Ежемесячные выплаты лицам, достигшим пенсионного возраста.

Единовременные выплаты для улучшения жилищных условий или лечения.

Выплаты по наследству в случае смерти вкладчика.

Выплаты лицам, выезжающим на ПМЖ за пределы Казахстана.

Выплаты по графику лицам с установленной инвалидностью.

Единовременные выплаты на погребение.

Переводы накоплений в страховые компании.

Несмотря на наличие у вкладчиков законного права на эти выплаты, часть средств остаётся невостребованной.

Как вернуть «забытые» накопления

Вне зависимости от причины, по которой средства остаются в ЕНПФ, граждане или их законные представители могут обратиться за их получением.

1. Для пенсионеров:

Если гражданин уже получает базовую и солидарную пенсию из государственного бюджета, выплаты из ЕНПФ могут быть назначены в проактивном режиме — без необходимости подавать заявление.

Если пенсионер пока не оформил государственные пенсии, то для назначения всех выплат ему нужно обратиться в ЦОН по месту жительства.

2. Для тех, кто уехал за границу:

Лица, сменившие гражданство и переехавшие за пределы Казахстана на ПМЖ, могут получить накопления, подав заявление и документы в любое отделение ЕНПФ.

Обратиться можно лично, через доверенное лицо или по почте.

3. Для наследников умерших вкладчиков: