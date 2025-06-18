С 1 июля в Казахстане подорожают мука, масло и алкоголь: что важно знать

С начала июля 2025 года казахстанцев ждет рост цен на ряд базовых товаров. Министерство торговли РК утвердило новые минимальные отпускные цены, которые затронут муку, растительное масло, крепкий алкоголь, а также некоторые другие продукты. Эксперты уже сейчас советуют жителям страны подумать о закупке продуктов впрок.
По данным аналитиков Finratings.kz, опубликованным на основе информации от Министерства торговли, изменения цен с 1 июля 2025 года затронут следующие товары:
Мука из мягкой пшеницы и спельты — подорожает почти на 45%.
Новая минимальная цена: 139,81 тенге за килограмм
Старая цена: 96,65 тенге за килограмм
Рост стоимости муки особенно тревожит специалистов, поскольку именно этот вид чаще всего используется в хлебопечении и домашней выпечке. Это означает, что вслед за мукой, вероятно, вырастет и цена на хлеб и хлебобулочные изделия.
Подсолнечное масло — рост составит 61,2%.
Новая минимальная цена: 594,04 тенге за килограмм
Крепкий алкоголь:
Коньяк — подорожает на 21,5%, до 3 282,97 тенге за литр
Водка — на 6,4%, до 1 136,16 тенге за литр
Дрожжи — также вырастут в цене, однако конкретные цифры министерство пока не предоставило.
Аналитики подчеркивают, что особенно имеет смысл заранее приобрести муку и масло — рост цен на эти продукты будет ощутимым и неизбежно отразится на семейных бюджетах.
«Если вы обычно берете муку мешками — лучше это сделать до конца июня», — отмечают обозреватели Finratings.kz.
На фоне общего роста цен, с 1 июля ожидается снижение минимальной стоимости куриных яиц:
Старая цена: 39,38 тенге за одно яйцо
Новая цена: 37,8 тенге
Таким образом, яйцо стало единственным продуктом в этом списке, который подешевеет.
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