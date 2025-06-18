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18.06.2025, 10:09

С 1 июля в Казахстане подорожают мука, масло и алкоголь: что важно знать

Новости Казахстана 0 9 932

С начала июля 2025 года казахстанцев ждет рост цен на ряд базовых товаров. Министерство торговли РК утвердило новые минимальные отпускные цены, которые затронут муку, растительное масло, крепкий алкоголь, а также некоторые другие продукты. Эксперты уже сейчас советуют жителям страны подумать о закупке продуктов впрок.

Фото: rosstat.gov.ru
Фото: rosstat.gov.ru

Что подорожает с июля

По данным аналитиков Finratings.kz, опубликованным на основе информации от Министерства торговли, изменения цен с 1 июля 2025 года затронут следующие товары:

  • Мука из мягкой пшеницы и спельты — подорожает почти на 45%.

    • Новая минимальная цена: 139,81 тенге за килограмм

    • Старая цена: 96,65 тенге за килограмм

    Рост стоимости муки особенно тревожит специалистов, поскольку именно этот вид чаще всего используется в хлебопечении и домашней выпечке. Это означает, что вслед за мукой, вероятно, вырастет и цена на хлеб и хлебобулочные изделия.

  • Подсолнечное масло — рост составит 61,2%.

    • Новая минимальная цена: 594,04 тенге за килограмм

  • Крепкий алкоголь:

    • Коньяк — подорожает на 21,5%, до 3 282,97 тенге за литр

    • Водка — на 6,4%, до 1 136,16 тенге за литр

  • Дрожжи — также вырастут в цене, однако конкретные цифры министерство пока не предоставило.

Почему важно закупиться заранее

Аналитики подчеркивают, что особенно имеет смысл заранее приобрести муку и масло — рост цен на эти продукты будет ощутимым и неизбежно отразится на семейных бюджетах.

«Если вы обычно берете муку мешками — лучше это сделать до конца июня», — отмечают обозреватели Finratings.kz.

Что, наоборот, станет дешевле

На фоне общего роста цен, с 1 июля ожидается снижение минимальной стоимости куриных яиц:

  • Старая цена: 39,38 тенге за одно яйцо

  • Новая цена: 37,8 тенге

Таким образом, яйцо стало единственным продуктом в этом списке, который подешевеет.

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