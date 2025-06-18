18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
518.81
596.27
6.63
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2025 LADA.KZ
18.06.2025, 10:54

«Система выбрала вас»: казахстанец рассказал о странном досмотре в аэропорту Астаны

Новости Казахстана 0 710

Пассажир, вылетавший из столичного аэропорта, оказался в центре необычной ситуации на этапе предполетного контроля. По его словам, он столкнулся с неожиданной и непонятной процедурой личного досмотра, хотя никаких подозрительных предметов при себе не имел, сообщает Lada.kz со ссылкой на Liter.kz.

Фото: iz.ru
Фото: iz.ru

Металлоискатель сработал дважды

Как рассказал мужчина, инцидент произошел в международном аэропорту Астаны. При прохождении через рамку металлоискателя устройство сработало не один, а два раза подряд, несмотря на то, что в поездке он был в той же одежде, в которой летел всего три дня назад.

Поскольку стандартная проверка не дала четких результатов, пассажира пригласили на личный досмотр.

Проверка губкой и лаконичный ответ

 

Скрин из соцсети Threads

В отдельном помещении сотрудники службы безопасности провели дополнительную проверку. Используя губку, смоченную специальным раствором, они провели анализ на наличие следов взрывчатых веществ. На вопрос мужчины о причине такой процедуры сотрудник ответил коротко:

«Система вас выбрала для дополнительного досмотра».

Пользователи сети поделились похожими историями

История вызвала широкий отклик в социальных сетях. Под публикацией начали появляться десятки комментариев от казахстанцев, сталкивавшихся с похожими ситуациями.

— «Насобирала мох в Зеренде для интерьера, а племянник дал порошок от гайморита. Хорошо, что все это оставила в Астане — система тоже “рандомно” меня выбрала. Представляю, что бы подумали!», — рассказала одна из пользовательниц.

— «Летела из Саудовской Аравии через Стамбул. Таможенный контроль в Эр-Рияде — строгий, но самые суровые проверки начались уже по прибытии», — поделилась другая.

— «Моей маме 77 лет, и ее тоже остановили. Похоже, теперь это обычная практика», — отметил еще один комментатор.

Комментарий аэропорта: это часть международных стандартов

Редакция Liter.kz обратилась за пояснением к представителям международного аэропорта Астаны. В ответ в пресс-службе объяснили, что подобные досмотры являются частью международной системы авиационной безопасности и проводятся на регулярной основе.

«Система безопасности предусматривает случайный выбор 10% пассажиров для дополнительной проверки. Это стандартная мера, направленная на повышение уровня безопасности. Алгоритм работает автоматически, без участия персонала», — пояснили в аэропорту.

Что представляет собой дополнительный досмотр

При выборочной проверке сотрудники могут использовать специальную салфетку или губку, смоченную реагентом. Ею проводят по рукам пассажира, предметам ручной клади или одежде. Устройство, к которому затем прикладывается салфетка, определяет наличие микрочастиц взрывчатых веществ.

Процедура занимает всего несколько секунд, не наносит вреда и не оставляет следов. Ее главная цель — выявить даже мельчайшие следы опасных веществ и предотвратить возможные инциденты в воздухе.

Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

1 комментарий(ев)
Aqtau_2023
Aqtau_2023
Это же произошло с моей супругой в прошлом году. Скорее всего это глюк программного обеспечения, а сваливают на случайный выбор.
18.06.2025, 09:03
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

"Уезжайте обратно!" — Грузия продолжает депортировать казахстанцев без права на въездНовости Казахстана
03.06.2025, 16:27 0
С 1 июля в Казахстане вводят новое ежемесячное пособиеНовости Казахстана
30.05.2025, 13:19 0
В Казахстане может начаться продажа нового вида недорогого мясаНовости Казахстана
27.05.2025, 18:14 0
"Скоро и дышать запретят": казахстанцы обсуждают новый штраф в 40 тысячНовости Казахстана
15.06.2025, 14:59 0
В Министерстве обороны сообщили, чьи дроны нашли в Западном КазахстанеНовости Казахстана
05.06.2025, 17:27 0

Последние комментарии

< >
Дорогу перекроют в центре Актау
Argallo → 3 дня ну да)) Между 2 и 6 мкр сколько меняли? Полгода дорога была закрыта.
«Я подумал, это Мальдивы»: стоматолог из Махачкалы восхитился чистотой моря в Актау
Ingul → Он трезвый был?
«И это еще не самое страшное»: генерал Гурулев объяснил, кто в ответе за русские аэродромы
Aqtau_2023 → Почему этот бывший генерал раньше то молчал, до атаки или когда сам пагоны носил. Так то после пожара, мы все горазды покричать.
В Казахстане объявят амнистию к 30-летию Конституции: кого освободят
Aqtau_2023 → Ждём а свободу Масимова. А то наверное уже загорел на Мальдивах.
«Мой сын не говорит и стал пугаться звуков»: в Актау родители жалуются на воспитателя детсада
Галина63 → Это конечно упущение родителей, нужно сразу же было принимать меры, как только первый раз заподозрили неладное. Теперь трудно будет что-либо доказать. А, эту с позволения сказать "воспитательницу" не…