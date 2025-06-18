«Система выбрала вас»: казахстанец рассказал о странном досмотре в аэропорту Астаны

Пассажир, вылетавший из столичного аэропорта, оказался в центре необычной ситуации на этапе предполетного контроля. По его словам, он столкнулся с неожиданной и непонятной процедурой личного досмотра, хотя никаких подозрительных предметов при себе не имел, сообщает Lada.kz со ссылкой на Liter.kz .

Фото: iz.ru

Металлоискатель сработал дважды

Как рассказал мужчина, инцидент произошел в международном аэропорту Астаны. При прохождении через рамку металлоискателя устройство сработало не один, а два раза подряд, несмотря на то, что в поездке он был в той же одежде, в которой летел всего три дня назад.

Поскольку стандартная проверка не дала четких результатов, пассажира пригласили на личный досмотр.

Проверка губкой и лаконичный ответ

Скрин из соцсети Threads

В отдельном помещении сотрудники службы безопасности провели дополнительную проверку. Используя губку, смоченную специальным раствором, они провели анализ на наличие следов взрывчатых веществ. На вопрос мужчины о причине такой процедуры сотрудник ответил коротко:

«Система вас выбрала для дополнительного досмотра».

Пользователи сети поделились похожими историями

История вызвала широкий отклик в социальных сетях. Под публикацией начали появляться десятки комментариев от казахстанцев, сталкивавшихся с похожими ситуациями.

— «Насобирала мох в Зеренде для интерьера, а племянник дал порошок от гайморита. Хорошо, что все это оставила в Астане — система тоже “рандомно” меня выбрала. Представляю, что бы подумали!», — рассказала одна из пользовательниц.

— «Летела из Саудовской Аравии через Стамбул. Таможенный контроль в Эр-Рияде — строгий, но самые суровые проверки начались уже по прибытии», — поделилась другая.

— «Моей маме 77 лет, и ее тоже остановили. Похоже, теперь это обычная практика», — отметил еще один комментатор.

Комментарий аэропорта: это часть международных стандартов

Редакция Liter.kz обратилась за пояснением к представителям международного аэропорта Астаны. В ответ в пресс-службе объяснили, что подобные досмотры являются частью международной системы авиационной безопасности и проводятся на регулярной основе.

«Система безопасности предусматривает случайный выбор 10% пассажиров для дополнительной проверки. Это стандартная мера, направленная на повышение уровня безопасности. Алгоритм работает автоматически, без участия персонала», — пояснили в аэропорту.

Что представляет собой дополнительный досмотр

При выборочной проверке сотрудники могут использовать специальную салфетку или губку, смоченную реагентом. Ею проводят по рукам пассажира, предметам ручной клади или одежде. Устройство, к которому затем прикладывается салфетка, определяет наличие микрочастиц взрывчатых веществ.

Процедура занимает всего несколько секунд, не наносит вреда и не оставляет следов. Ее главная цель — выявить даже мельчайшие следы опасных веществ и предотвратить возможные инциденты в воздухе.