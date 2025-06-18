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18.06.2025, 11:35

Разруха под землей: Казахстан стоит на пороге коммунального коллапса

Новости Казахстана 0 963

Уровень износа инженерной инфраструктуры в Казахстане приближается к катастрофическому. Особенно остро ситуация складывается в теплоснабжении, электроснабжении, водопроводе и канализации. Согласно данным портала Energyprom, в отдельных секторах степень изношенности достигает 80–90%, сообщает Lada.kz

 

Фото: пресс-служба акимата ЗКО
Фото: пресс-служба акимата ЗКО

Меры реагирования

В конце 2023 года в стране был запущен Национальный проект «Модернизация энергетического и коммунального секторов», который направлен на системное обновление сетей и сооружений. Однако, по оценкам экспертов, текущая ситуация остается крайне напряженной и требует срочных мер.

Теплоснабжение: половина сетей в аварийном состоянии

  • Уровень износа: 52%.

  • Протяженность системы: около 13 тысяч км, из них:

    • 11 тыс. км — в коммунальной собственности;

    • 2 тыс. км — принадлежат частным структурам.

  • Охват: около 60% городов и населённых пунктов.

  • Потери тепла при передаче: до 42%.

Что планируется:

  • Реконструкция и замена 1622 км изношенных теплосетей.

  • Строительство новых сетей.

  • Внедрение автоматических систем контроля.

  • Применение современных материалов для снижения затрат и повышения эффективности.

Электроснабжение: устаревшие станции и частые аварии

  • Общая протяженность электросетей: около 470 тыс. км.

    • 27 тыс. км — линии национального значения.

  • Износ оборудования электростанций на 01.01.2024: 56,8%.

    • Более 30% станций изношены на 70–90%.

    • На 14 станциях износ превышает 80%.

Инциденты за 2023 год:

  • Зарегистрировано 28 497 технологических нарушений.

  • Произошли 23 аварии на объектах электроснабжения.

Что будет сделано:

  • Замена устаревшего оборудования.

  • Перевод потребителей на более высокое напряжение (10 кВ).

  • Модернизация подстанций.

  • Установка оборудования для компенсации реактивной мощности.

Водоснабжение: в регионах сети рушатся быстрее всего

  • Износ водопроводных сетей: в среднем 40%, в ряде регионов — более 50%.

  • Протяженность сетей: 100 тыс. км по стране.

  • Обеспеченность централизованным водоснабжением:

    • В городах — 98,9%.

    • В селах — 96,6% (в 5130 из 6256 сел есть водопровод).

Нарушения в 2023 году:

  • 1459 технологических сбоев, из них 1049 — непосредственно на сетях.

Планируемые меры:

  • Замена старых трубопроводов.

  • Реконструкция водозаборных и очистных сооружений.

  • Строительство новых объектов.

  • Внедрение систем Smart Water.

  • Повышение контроля за качеством питьевой воды.

Канализация: устаревшие сети и угроза экологии

  • Общая протяженность канализационных сетей: 17,6 тыс. км.

  • Средний уровень износа: 56%.

    • На ряде объектов — до 70–80%.

  • Износ очистных и других водоотводящих сооружений: превышает 50%.

Зарегистрировано в 2023 году:

  • 296 технологических сбоев, включая 255 на самих сетях.

Предусмотренные шаги:

  • Обновление трубопроводов.

  • Реконструкция и модернизация канализационных очистных сооружений.

  • Автоматизация управления.

  • Строительство новых канализационных объектов.

  • Внедрение экологичных и энергосберегающих технологий.

Заключение

Коммунальная инфраструктура Казахстана переживает критический период. Высокий уровень износа, частые аварии и потери ресурсов требуют срочного и комплексного вмешательства. Несмотря на реализацию национального проекта по модернизации, реальное положение дел указывает на необходимость ускоренного внедрения решений, чтобы избежать полномасштабного инфраструктурного кризиса.

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