Разруха под землей: Казахстан стоит на пороге коммунального коллапса

Уровень износа инженерной инфраструктуры в Казахстане приближается к катастрофическому. Особенно остро ситуация складывается в теплоснабжении, электроснабжении, водопроводе и канализации. Согласно данным портала Energyprom, в отдельных секторах степень изношенности достигает 80–90%, сообщает Lada.kz
В конце 2023 года в стране был запущен Национальный проект «Модернизация энергетического и коммунального секторов», который направлен на системное обновление сетей и сооружений. Однако, по оценкам экспертов, текущая ситуация остается крайне напряженной и требует срочных мер.
Уровень износа: 52%.
Протяженность системы: около 13 тысяч км, из них:
11 тыс. км — в коммунальной собственности;
2 тыс. км — принадлежат частным структурам.
Охват: около 60% городов и населённых пунктов.
Потери тепла при передаче: до 42%.
Что планируется:
Реконструкция и замена 1622 км изношенных теплосетей.
Строительство новых сетей.
Внедрение автоматических систем контроля.
Применение современных материалов для снижения затрат и повышения эффективности.
Общая протяженность электросетей: около 470 тыс. км.
27 тыс. км — линии национального значения.
Износ оборудования электростанций на 01.01.2024: 56,8%.
Более 30% станций изношены на 70–90%.
На 14 станциях износ превышает 80%.
Инциденты за 2023 год:
Зарегистрировано 28 497 технологических нарушений.
Произошли 23 аварии на объектах электроснабжения.
Что будет сделано:
Замена устаревшего оборудования.
Перевод потребителей на более высокое напряжение (10 кВ).
Модернизация подстанций.
Установка оборудования для компенсации реактивной мощности.
Износ водопроводных сетей: в среднем 40%, в ряде регионов — более 50%.
Протяженность сетей: 100 тыс. км по стране.
Обеспеченность централизованным водоснабжением:
В городах — 98,9%.
В селах — 96,6% (в 5130 из 6256 сел есть водопровод).
Нарушения в 2023 году:
1459 технологических сбоев, из них 1049 — непосредственно на сетях.
Планируемые меры:
Замена старых трубопроводов.
Реконструкция водозаборных и очистных сооружений.
Строительство новых объектов.
Внедрение систем Smart Water.
Повышение контроля за качеством питьевой воды.
Общая протяженность канализационных сетей: 17,6 тыс. км.
Средний уровень износа: 56%.
На ряде объектов — до 70–80%.
Износ очистных и других водоотводящих сооружений: превышает 50%.
Зарегистрировано в 2023 году:
296 технологических сбоев, включая 255 на самих сетях.
Предусмотренные шаги:
Обновление трубопроводов.
Реконструкция и модернизация канализационных очистных сооружений.
Автоматизация управления.
Строительство новых канализационных объектов.
Внедрение экологичных и энергосберегающих технологий.
Коммунальная инфраструктура Казахстана переживает критический период. Высокий уровень износа, частые аварии и потери ресурсов требуют срочного и комплексного вмешательства. Несмотря на реализацию национального проекта по модернизации, реальное положение дел указывает на необходимость ускоренного внедрения решений, чтобы избежать полномасштабного инфраструктурного кризиса.
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