Разруха под землей: Казахстан стоит на пороге коммунального коллапса

Уровень износа инженерной инфраструктуры в Казахстане приближается к катастрофическому. Особенно остро ситуация складывается в теплоснабжении, электроснабжении, водопроводе и канализации. Согласно данным портала Energyprom , в отдельных секторах степень изношенности достигает 80–90%, сообщает Lada.kz

Фото: пресс-служба акимата ЗКО

Меры реагирования

В конце 2023 года в стране был запущен Национальный проект «Модернизация энергетического и коммунального секторов», который направлен на системное обновление сетей и сооружений. Однако, по оценкам экспертов, текущая ситуация остается крайне напряженной и требует срочных мер.

Теплоснабжение: половина сетей в аварийном состоянии

Уровень износа : 52%.

Протяженность системы : около 13 тысяч км, из них: 11 тыс. км — в коммунальной собственности; 2 тыс. км — принадлежат частным структурам.

Охват : около 60% городов и населённых пунктов.

Потери тепла при передаче: до 42%.

Что планируется:

Реконструкция и замена 1622 км изношенных теплосетей.

Строительство новых сетей.

Внедрение автоматических систем контроля.

Применение современных материалов для снижения затрат и повышения эффективности.

Электроснабжение: устаревшие станции и частые аварии

Общая протяженность электросетей : около 470 тыс. км. 27 тыс. км — линии национального значения.

Износ оборудования электростанций на 01.01.2024 : 56,8%. Более 30% станций изношены на 70–90%. На 14 станциях износ превышает 80%.



Инциденты за 2023 год:

Зарегистрировано 28 497 технологических нарушений.

Произошли 23 аварии на объектах электроснабжения.

Что будет сделано:

Замена устаревшего оборудования.

Перевод потребителей на более высокое напряжение (10 кВ).

Модернизация подстанций.

Установка оборудования для компенсации реактивной мощности.

Водоснабжение: в регионах сети рушатся быстрее всего

Износ водопроводных сетей : в среднем 40%, в ряде регионов — более 50%.

Протяженность сетей : 100 тыс. км по стране.

Обеспеченность централизованным водоснабжением: В городах — 98,9%. В селах — 96,6% (в 5130 из 6256 сел есть водопровод).



Нарушения в 2023 году:

1459 технологических сбоев, из них 1049 — непосредственно на сетях.

Планируемые меры:

Замена старых трубопроводов.

Реконструкция водозаборных и очистных сооружений.

Строительство новых объектов.

Внедрение систем Smart Water.

Повышение контроля за качеством питьевой воды.

Канализация: устаревшие сети и угроза экологии

Общая протяженность канализационных сетей : 17,6 тыс. км.

Средний уровень износа : 56%. На ряде объектов — до 70–80%.

Износ очистных и других водоотводящих сооружений: превышает 50%.

Зарегистрировано в 2023 году:

296 технологических сбоев, включая 255 на самих сетях.

Предусмотренные шаги:

Обновление трубопроводов.

Реконструкция и модернизация канализационных очистных сооружений.

Автоматизация управления.

Строительство новых канализационных объектов.

Внедрение экологичных и энергосберегающих технологий.

Заключение

Коммунальная инфраструктура Казахстана переживает критический период. Высокий уровень износа, частые аварии и потери ресурсов требуют срочного и комплексного вмешательства. Несмотря на реализацию национального проекта по модернизации, реальное положение дел указывает на необходимость ускоренного внедрения решений, чтобы избежать полномасштабного инфраструктурного кризиса.