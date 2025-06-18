Казахстан накроют ливни, град и похолодание

С 19 по 21 июня в ряде регионов Казахстана сохранится неустойчивая погода. По данным синоптиков Казгидромета, на страну вновь надвигается волна атмосферной нестабильности, вызванная активными циклонами, сообщает Lada.kz со ссылкой на Казгидромет.
Через территорию Казахстана продолжается движение активных циклонов, сопровождающихся фронтальными системами. Эта синоптическая ситуация усиливает неустойчивость атмосферы и приводит к новой волне фронтальной активности, что выражается в резкой смене погодных условий.
По информации метеорологов, в период с 19 по 20 июня на западе, севере и северо-западе страны ожидаются сильные осадки. В ряде районов вероятны грозы, порывистый ветер и даже выпадение града. Жителям этих регионов рекомендуется соблюдать меры предосторожности и следить за обновлениями прогноза.
На фоне нестабильной погоды в северных и восточных областях прогнозируется заметное снижение температуры воздуха. В дневные часы термометры покажут +20…+28 градусов, что станет ощутимым охлаждением по сравнению с предыдущими днями, когда в ряде регионов фиксировалась аномальная жара.
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