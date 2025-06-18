Казахстан накроют ливни, град и похолодание

С 19 по 21 июня в ряде регионов Казахстана сохранится неустойчивая погода. По данным синоптиков Казгидромета, на страну вновь надвигается волна атмосферной нестабильности, вызванная активными циклонами, сообщает Lada.kz со ссылкой на Казгидромет.

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Циклоны продолжают оказывать влияние на погоду

Через территорию Казахстана продолжается движение активных циклонов, сопровождающихся фронтальными системами. Эта синоптическая ситуация усиливает неустойчивость атмосферы и приводит к новой волне фронтальной активности, что выражается в резкой смене погодных условий.

Дожди, грозы и град: предупреждение о неблагоприятной погоде

По информации метеорологов, в период с 19 по 20 июня на западе, севере и северо-западе страны ожидаются сильные осадки. В ряде районов вероятны грозы, порывистый ветер и даже выпадение града. Жителям этих регионов рекомендуется соблюдать меры предосторожности и следить за обновлениями прогноза.

Похолодание после жары: снижение температуры

На фоне нестабильной погоды в северных и восточных областях прогнозируется заметное снижение температуры воздуха. В дневные часы термометры покажут +20…+28 градусов, что станет ощутимым охлаждением по сравнению с предыдущими днями, когда в ряде регионов фиксировалась аномальная жара.