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18.06.2025, 13:09

«Скандальная наклейка»: казахстанку оштрафовали за фразу на машине

Новости Казахстана 0 943

В Костанае водительница легкового автомобиля получила административный штраф за размещение ненормативной фразы на кузове своей машины. Об этом сообщили в специализированном суде по административным правонарушениям, сообщает Lada.kz со ссылкой на областной суд.

Кадр: Youtube
Кадр: Youtube

Что произошло

10 июня на транспортном средстве женщины была обнаружена наклейка, содержащая нецензурную лексику. Инцидент вызвал общественное внимание, так как автомобиль передвигался по улицам города и надпись могла видеть значительное число прохожих и других участников дорожного движения.

Аргументы стороны защиты

На судебном заседании женщина заявила, что подобной надписью стремилась привлечь внимание к проблемам безопасности на дорогах. По её словам, подобные выражения используются на грузовиках в целях предупреждения и не несут оскорбительного характера.

Решение суда

Тем не менее, суд расценил действия женщины как проявление неуважения к обществу. Учитывая публичный характер происшествия, инцидент был квалифицирован как нарушение общественного порядка.

По итогам разбирательства гражданка была признана виновной и получила административный штраф в размере 20 МРП — это составляет 78 640 тенге.

Статус дела

Решение суда на момент публикации ещё не вступило в законную силу. Женщина имеет право обжаловать его в установленном порядке.

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