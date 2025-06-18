«Скандальная наклейка»: казахстанку оштрафовали за фразу на машине

В Костанае водительница легкового автомобиля получила административный штраф за размещение ненормативной фразы на кузове своей машины. Об этом сообщили в специализированном суде по административным правонарушениям, сообщает Lada.kz со ссылкой на областной суд.
10 июня на транспортном средстве женщины была обнаружена наклейка, содержащая нецензурную лексику. Инцидент вызвал общественное внимание, так как автомобиль передвигался по улицам города и надпись могла видеть значительное число прохожих и других участников дорожного движения.
На судебном заседании женщина заявила, что подобной надписью стремилась привлечь внимание к проблемам безопасности на дорогах. По её словам, подобные выражения используются на грузовиках в целях предупреждения и не несут оскорбительного характера.
Тем не менее, суд расценил действия женщины как проявление неуважения к обществу. Учитывая публичный характер происшествия, инцидент был квалифицирован как нарушение общественного порядка.
По итогам разбирательства гражданка была признана виновной и получила административный штраф в размере 20 МРП — это составляет 78 640 тенге.
Решение суда на момент публикации ещё не вступило в законную силу. Женщина имеет право обжаловать его в установленном порядке.
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