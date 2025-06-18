Нужно ли казахстанцам менять ИИН и удостоверение после утечки данных? Ответ Минюста

Вице-министр юстиции Казахстана Бекболат Молдабеков прокомментировал громкий инцидент с возможной утечкой персональных данных более 16 миллионов граждан. Его заявление прозвучало 18 июня 2025 года на брифинге в СЦК, сообщает Lada.kz

фото: Sputnik Казахстан/ Владислав Воднев

Повод для беспокойства — массовая утечка данных

Напомним, что двумя днями ранее в казахстанском сегменте интернета появилась информация о том, что в открытом доступе оказались персональные данные — включая ИИН — миллионов жителей страны. Инцидент вызвал широкую общественную обеспокоенность, особенно в части возможности мошеннического оформления кредитов.

Перевыпуск ИИН и удостоверений не поможет — Молдабеков

На вопрос журналистов о том, рассматривается ли возможность перевыпуска ИИН и удостоверений личности для повышения безопасности, вице-министр ответил, что такая мера нецелесообразна:

«Смысл в перевыпуске ИИН или удостоверений отсутствует. Мошенники не используют документы напрямую — они действуют через звонки и психологическое давление. Поэтому главное — не менять документы, а правильно себя защитить», — пояснил Молдабеков.

Как защитить себя: советы от Минюста

По словам вице-министра, гражданам следует принять цифровые меры предосторожности:

Подключить услугу "Stop-кредит" через мобильное приложение eGov Mobile. Это исключает возможность получения займов на имя пользователя без его ведома.

Открывать доступ к получению кредитов только в случае реальной необходимости — функция также доступна в eGov Mobile и активируется в течение нескольких минут.

Не пересылать свои личные данные по SMS и мессенджерам, чтобы избежать попадания в руки мошенников.

Молдабеков заверил, что для тех, кто подключил "Stop-кредит", оформление займов без их участия становится невозможным:

«Если человек включен в реестр, то оформить кредит на его имя уже никто не сможет — ни при каких обстоятельствах».

Безопасность госбаз под контролем — заверения от Минюста

Молдабеков также подчеркнул, что ключевые информационные базы страны находятся под защитой Национального информационного технологического оператора — АО «НИТ»:

«Все главные системы страны — включая базы физических и юридических лиц — находятся в защищенном контуре АО “НИТ”. Это государственный оператор, у которого лучшие специалисты и самые защищенные серверы. Утечек по этим базам не было и, уверен, не будет».

Идет расследование

Тем временем в Центре анализа и расследования кибератак (ЦАРКА) 17 июня заявили, что утечка данных действительно расследуется соответствующими государственными органами. Официальные выводы будут озвучены позже.