В Казахстане ответили на ужесточение въезда в Россию: "Рассматриваем аналогичные меры"

Министр внутренних дел Ержан Саденов заявил, что Казахстан примет меры в ответ на ужесточение миграционных правил в России, ориентируясь на национальные интересы и международный опыт, сообщает Lada.kz со ссылкой на Tengrinews.kz .

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На фоне обсуждений в СМИ возможного введения фактического "визового режима" Россией для граждан стран ЕАЭС, министр внутренних дел Казахстана Ержан Саденов прокомментировал ситуацию в кулуарах Мажилиса. По его словам, Казахстан внимательно отслеживает изменения в миграционной политике соседних государств и намерен действовать симметрично, если потребуется.

Национальные интересы — в приоритете

"Мы принимаем меры. Изучаем международную практику. В первую очередь, должны быть учтены национальные интересы", — заявил министр.

Он добавил, что любые шаги со стороны Казахстана будут основываться на анализе зарубежного опыта и на положениях действующего законодательства страны.

При въезде — соблюдение требований

Глава МВД подчеркнул, что Казахстан открыт для иностранных гостей, однако при этом ожидает соблюдения всех необходимых требований.

"Если иностранец хочет приехать в Казахстан — пожалуйста, но в рамках закона. У нас созданы все условия для их безопасного пребывания", — отметил Саденов.

Министр также сообщил, что в стране уже работают специальные цифровые сервисы, облегчающие контроль и учет мигрантов. По его словам, Казахстан готов внедрить меры, аналогичные тем, которые планирует ввести Россия.