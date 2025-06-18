Казахстанка умерла от бешенства после укуса домашней кошки

В Лисаковской городской больнице зафиксирован трагический случай — женщина из Камыстинского района скончалась от бешенства, заразившись после укуса домашней кошки. Об этом сообщили в департаменте санитарно-эпидемиологического контроля Костанайской области, сообщает Lada.kz со ссылкой на издание “Наша газета”.
Пациентка обратилась за медицинской помощью уже на стадии клинических проявлений заболевания. Несмотря на все усилия врачей, спасти её не удалось. Это первый летальный случай бешенства среди людей в регионе с 2020 года.
Укус и исчезновение животного
Как уточнили эпидемиологи, укус был нанесён домашней кошкой, которая вскоре после инцидента пропала. Пострадавшая не обратилась в больницу сразу и не прошла профилактический курс вакцинации. Когда начали проявляться характерные симптомы бешенства, время было уже упущено.
Что такое бешенство и почему оно смертельно
Бешенство — это особо опасная вирусная инфекция, передающаяся контактным путем, как правило, через укусы заражённых животных. Болезнь поражает центральную нервную систему, вызывая тяжёлое воспаление мозга и спинного мозга (энцефаломиелит). Без своевременного введения антирабической вакцины исход практически всегда летальный.
По словам специалистов, вакцинация является единственным эффективным методом предотвращения заболевания. После инфицирования вирус стремительно распространяется по нервным волокнам, и когда появляются первые симптомы — заболевание уже необратимо.
Как происходит заражение
Люди чаще всего заражаются бешенством от домашних животных — кошек и собак, которые, в свою очередь, инфицируются при контакте с дикими животными. Также заразиться можно не только через укус, но и при попадании заражённой слюны на повреждённую кожу — например, на открытые раны или царапины.
Инкубационный период болезни может сильно варьироваться — от нескольких дней до года, в зависимости от места укуса и количества проникшего вируса. В случае погибшей из Лисаковска этот период растянулся на несколько месяцев, что затруднило своевременное выявление угрозы.
Основные источники вируса — животные
По данным санитарной службы, в 99% случаев заражения бешенством у людей виновниками становятся именно животные. Наибольшую опасность представляют:
домашние кошки и собаки;
дикие животные: лисицы, волки, барсуки, ежи;
в отдельных случаях — крупный рогатый скот, лошади и грызуны.
Ситуация с бешенством в регионе
В ответ на запрос журналистов представители управления ветеринарии Костанайской области сообщили, что за последние пять лет в регионе было зарегистрировано 45 случаев заболевания бешенством среди домашних, сельскохозяйственных и диких животных.
С начала 2025 года выявлено 5 новых случаев — все среди сельхоз- и домашних животных. Это свидетельствует о том, что угроза распространения вируса сохраняется и требует постоянного контроля.
Вывод: профилактика — лучший способ защиты
Медики и эпидемиологи настоятельно рекомендуют:
своевременно вакцинировать домашних животных;
обращаться за медицинской помощью при любом укусе или контакте с потенциально заражённым животным;
избегать контактов с дикими животными, даже если они кажутся ручными.
Бешенство остаётся одной из самых опасных инфекций, и каждый пропущенный день может стоить жизни.
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