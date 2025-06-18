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18.06.2025, 17:48

Казахстанка умерла от бешенства после укуса домашней кошки

Новости Казахстана 0 1 434

В Лисаковской городской больнице зафиксирован трагический случай — женщина из Камыстинского района скончалась от бешенства, заразившись после укуса домашней кошки. Об этом сообщили в департаменте санитарно-эпидемиологического контроля Костанайской области, сообщает Lada.kz со ссылкой на издание “Наша газета”.

Фото: ru.pinterest.com
Фото: ru.pinterest.com

Пациентка обратилась за медицинской помощью уже на стадии клинических проявлений заболевания. Несмотря на все усилия врачей, спасти её не удалось. Это первый летальный случай бешенства среди людей в регионе с 2020 года.

Укус и исчезновение животного

Как уточнили эпидемиологи, укус был нанесён домашней кошкой, которая вскоре после инцидента пропала. Пострадавшая не обратилась в больницу сразу и не прошла профилактический курс вакцинации. Когда начали проявляться характерные симптомы бешенства, время было уже упущено.

Что такое бешенство и почему оно смертельно

Бешенство — это особо опасная вирусная инфекция, передающаяся контактным путем, как правило, через укусы заражённых животных. Болезнь поражает центральную нервную систему, вызывая тяжёлое воспаление мозга и спинного мозга (энцефаломиелит). Без своевременного введения антирабической вакцины исход практически всегда летальный.

По словам специалистов, вакцинация является единственным эффективным методом предотвращения заболевания. После инфицирования вирус стремительно распространяется по нервным волокнам, и когда появляются первые симптомы — заболевание уже необратимо.

Как происходит заражение

Люди чаще всего заражаются бешенством от домашних животных — кошек и собак, которые, в свою очередь, инфицируются при контакте с дикими животными. Также заразиться можно не только через укус, но и при попадании заражённой слюны на повреждённую кожу — например, на открытые раны или царапины.

Инкубационный период болезни может сильно варьироваться — от нескольких дней до года, в зависимости от места укуса и количества проникшего вируса. В случае погибшей из Лисаковска этот период растянулся на несколько месяцев, что затруднило своевременное выявление угрозы.

Основные источники вируса — животные

По данным санитарной службы, в 99% случаев заражения бешенством у людей виновниками становятся именно животные. Наибольшую опасность представляют:

  • домашние кошки и собаки;

  • дикие животные: лисицы, волки, барсуки, ежи;

  • в отдельных случаях — крупный рогатый скот, лошади и грызуны.

Ситуация с бешенством в регионе

В ответ на запрос журналистов представители управления ветеринарии Костанайской области сообщили, что за последние пять лет в регионе было зарегистрировано 45 случаев заболевания бешенством среди домашних, сельскохозяйственных и диких животных.

С начала 2025 года выявлено 5 новых случаев — все среди сельхоз- и домашних животных. Это свидетельствует о том, что угроза распространения вируса сохраняется и требует постоянного контроля.

Вывод: профилактика — лучший способ защиты

Медики и эпидемиологи настоятельно рекомендуют:

  • своевременно вакцинировать домашних животных;

  • обращаться за медицинской помощью при любом укусе или контакте с потенциально заражённым животным;

  • избегать контактов с дикими животными, даже если они кажутся ручными.

Бешенство остаётся одной из самых опасных инфекций, и каждый пропущенный день может стоить жизни.

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